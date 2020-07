Temptation Island, anticipazioni: Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro ai ferri corti, Video

Gossip TV

L'ex calciatore deluso dal comportamento della sua compagna: "Pensavo fosse amore e invece...".

Manca poco alla terza puntata di Temptation Island che andrà in onda domani sera, giovedì 16 luglio 2020, su Canale 5. Nell'attesa, la produzione del reality delle tentazioni ha pubblicato un nuovo video riguardante la coppia formata dall'ex calciatore Lorenzo Amoruso e la sua compagna Manila Nazzaro.

Lorenzo Amoruso deluso da Manila Nazzaro, lo sfogo dell'ex calciatore

Dopo Alessandro e Sofia, domani sera scopriremo quale sarà il destino delle altre coppie della settima edizione di Temptation Island. Stando alle ultime anticipazioni, infatti, assisteremo a numerosi colpi di scena. Tra le coppie a rischio c'è anche quella formata da Lorenzo e Manila. Cosa è successo ai due innamorati?

Nelle ultime ore, la produzione di Temptation Island ha pubblicato un video che non sembra presagire nulla di buono per Lorenzo. Nel filmato in questione si vede l'ex calciatore reagire molto male per il comportamento assunto dalla sua amata Manila nei confronti di qualche tentatore del programma. Amoruso, al falò al cospetto di Bisciglia, non ha fatto mistero di essere davvero deluso dalla Nazzaro e si è lasciato andare a delle affermazioni davvero forti: "Pensavo fosse amore invece era un calesse che probabilmente prenderà un’altra strada…".

Comunque stiano le cose, l'ex calciatore si è infuriato e ha iniziato a porsi dei dubbi se continuare la sua storia d'amore con Manila o meno. Filippo riuscirà a farlo ragionare? Le cose non si metteranno bene neanche per Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Difatti la discussa showgirl arriverà a dichiarare: "Bravo si è vendicato…Peccato che lo lascio…".

L'appuntamento è per domani sera, giovedì 16 luglio, in prima serata su Canale 5.

