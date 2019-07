Temptation Island, anticipazioni: l'intervista dopo il falò a Nicola e Sabrina, il video

Gossip TV

Le reazioni a caldo di Tedde e Martinengo subito dopo il confronto finale.

Di sei coppie che hanno partecipato alla sesta edizione di Temptation Island, solo David Scarantino e Cristina Incorvaia hanno lasciato il docu-reality delle tentazioni insieme. Anche per Nicola Tedde e Sabrina Martinengo infatti, non c'è stato nessun lieto fine: dopo due anni di relazione il ragazzo ha deciso di abbandonare il villaggio da solo.

Le reazioni di Nicola e Sabrina dopo il falò di confronto

La sesta puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena e risvolti inaspettati. Tutte e tre le coppie rimaste in gioco, infatti, sono scoppiate. Tra queste anche quella formata da Nicola e Sabrina, che nel villaggio si sono lasciati andare con i loro rispettivi tentatori. In attesa di scoprire come si saranno evolute le cose tra loro, Witty ha condiviso le emozioni che i due hanno provato subito dopo il falò di confronto finale. "Sono un po’ combattuto, ma dovevo comunque arrivare ad una decisione. Avrei voluto baciarla, questo sì. Se stai con una persona da due anni e provi determinate cose, il distacco di 21 giorni fa male. Ho solo capito che quello che ad oggi voglio non si rispecchiava nella nostra relazione. Sicuramente non sarà facile, ma è giusto che sia finita così" ha dichiarato Tedde.

La Martinengo invece, che nel villaggio aveva iniziato a provare un interesse molto forte per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Giulio Raselli, ha confessato: "Noi ci siamo veramente voluti bene per due anni, però Nicola non può sopportare questo bagaglio perché è troppo pesante per lui. Io gli ho dato di tutto e di più. L’ho amato veramente. Riprenderò in mano la mia vita, e mi rialzerò in piedi come sempre".

Temptation Island vi aspetta stasera, martedì 30 luglio 2019, in prima serata su Canale 5 con l'ultimo appuntamento in cui vedremo cosa è successo alle sei coppie un mese dopo la fine delle registrazioni del programma.