Temptation Island, anticipazioni: l'intervista dopo il falò a Massimo e Ilaria, video

Le prime dichiarazioni della coppia romana subito dopo l'addio.

In attesa della puntata speciale di Temptation Island che andrà in onda stasera su Canale 5, sul sito ufficiale del programma è stato pubblicato un video con piccolo estratto delle prime dichiarazioni subito dopo l'addio tra Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. La coppia, dopo un lungo falò di confronto, ha deciso di uscire separatamente dal programma. Una decisione sofferta presa da Ilaria, stanca di alcune dinamiche della loro relazione e, soprattutto, priva ormai di fiducia nei confronti del suo fidanzato. Il 28enne romano le ha pregato di rifletterci, confessando di amarla e di averlo compreso ancora di più vivendosi l'esperienza nel reality. Ilaria non è apparsa convinta della decisione presa ma, nonostante questo, l'ha salutato e ha scelto di andare via da sola. Nelle prime dichiarazioni subito dopo il falò, Ilaria ha ammesso di essere in pena per lui ma anche di aver compreso forse di non amarlo abbastanza. Massimo, dal canto suo, ha dichiarato di aver fatto il possibile e di aver visto e recepito un cambiamento da parte della sua fidanzata.

Temptation Island, Massimo e Ilaria: le dichiarazioni subito dopo il falò:

L'appuntamento con lo speciale di Temptation Island, ci aspetta oggi, martedì 30 luglio, in prima serata su Canale 5.