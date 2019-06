Temptation Island, anticipazioni: Filippo Bisciglia mostra un video ad Andrea: "Ciò che vedrai, mai successo in sei anni"

Andrea Filomena e Jessica Battistello sono una delle sei coppie protagoniste dell'attuale edizione del docu-reality Temption Island, che ha debuttato lunedì 24 giugno scorso, registrando il record di ascolti del programma.

I due ragazzi, in procinto di sposarsi, hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione dopo aver annullato le nozze previste un ventina di giorni fa. La decisione, presa da Jessica, è stata motivata dal fatto che la ragazza non è sicura dei sentimenti che prova per lui e ha rimandato un passo così importante per cercare di non commettere un errore di cui si sarebbe potuta pentire. Lui, innamoratissimo, già nel corso della prima puntuta, ha dovuto assistere ad un avvicinamento con il single Alessandro, per il quale, dopo appena quattro ore di conoscenza, Jessica ha ammesso di essersi presa una cotta.

Qualche minuto fa, dalla pagina Instagram ufficiale del programma, è stato condiviso un video nel quale Filippo si avvicina privatamente ad Andrea per dirgli di essere in possesso di un terzo video che non gli ha mostrato durante il falò perché ha compreso che per lui sarebbe stato troppo da sopportare.

"Quello che ti sto raccontando non è mai successo in sei edizioni di Temptation Island, io al falò avevo un terzo video ma siccome ti abbiamo visto molto provato e scosso abbiamo deciso di non fartelo vedere. Io penso sia giusto che tu lo veda". Queste le parole del conduttore ad Andrea poco prima di mostraglielo.

Ma cosa ha visto Andrea? Tutto ancora da scoprire...