Temptation Island, anticipazioni: confronto finale tra Anna e Gennaro, arriva un Video a sorpresa

Gossip TV

Ecco cosa succederà nella terza puntata di Temptation Island.

Mercoledì 30 settembre 2020, su Canale 5 andrà in onda la terza puntata di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi. Stando alle ultime anticipazioni sarà una serata ricca di colpi di scena che vedrà l'arrivo sull'isola di una nuova coppia formata da Salvo e Francesca.

Le anticipazioni di Temptation Island: Video a sorpresa per Anna e Gennaro

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Temptation Island in cui scopriremo come prosegue il viaggio nei sentimenti di Alberto e Speranza, Nello e Carlotta, Nadia e Antonio, Anna e Gennaro, Serena e Davide. A rivelare qualche interessante anticipazione ci ha pensato il magazine di Uomini e Donne: "Nella nuova puntata alcune di queste storie troveranno il loro epilogo all'interno del villaggio, mentre altre dovranno affrontare la loro prima vera prova del fuoco". E ancora: "Per Anna e Gennaro sarà il momento di rincontrarsi al falò e arriverà un video a sorpresa. Subito dopo anche un'altra coppia richiederà il confronto finale, dopo che uno dei protagonisti osserverà all'interno del pinnettu un filmato inatteso".

Nel corso della serata conosceremo anche Salvo e Francesca. I due sbarcheranno sull'isola delle tentazioni a causa dell’abbandono di un’altra coppia. A presentare la nuova coppia di Temptation Island è stata la redazione tramite social: "Fidanzati da 5 anni, i due che presto vedremo a Temptation Island, convivono da 3 a Milano e sono entrambi originari della Basilicata, prima di essere dei fidanzati sono stati amici per anni. E’ stata Francesca a scrivere a Temptation Island perché la loro storia da circa un anno vacilla. [...] Non parlano più e la loro intimità di coppia è venuta completamente meno".

Leggi anche Davide scandalizza il pubblico e Serena dice basta

Proprio su Salvo e Francesca, il magazine di Uomini e Donne ha anticipato una chicca: "Al centro della puntata anche le prime lacrime della nuova coppia entrata nel villaggio". Cosa sarà successo? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata di Temptation Island in onda mercoledì 30 settembre, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Temptation Island.

Ecco chi sono le coppie dell'ottava edizione di Temptation Island.