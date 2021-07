Temptation Island, Anticipazioni: arriva il primo falò di confronto immediato (VIDEO)

Gossip TV

Filippo Bisciglia spiazza i ragazzi: "Una delle fidanzate ha richiesto un falò di confronto immediato!".

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Temptation Island, che andrà in onda stasera lunedì 5 luglio 2021 su Canale 5. Una serata scoppiettante in cui assisteremo al primo falò di confronto immediato di questa stagione.

Primo falò di confronto immediato a Temptation Island, le anticipazioni

Il viaggio nei sentimenti è appena iniziato ma le sei coppie di Temptation Island stanno già attraversando gli alti e bassi di questa incredibile esperienza. Nella prima puntata, infatti, hanno iniziato ad aprire le porte del loro cuore raccontando ai loro compagni di avventura e ai single le rispettive situazioni sentimentali. Qualcuno, però, sembrerebbe essersi sbilanciato troppo.

Nelle ultime ore, infatti, la produzione ha pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del programma un nuovo video riguardante una delle coppie in gioco. "ATTENZIONE SPOILER: Una delle fidanzate ha richiesto un falò di confronto immediato! Chi sarà? Ci vediamo questa sera in prima serata su Canale 5, vietato mancare!". Nel filmato in questione si vede Filippo Bisciglia entrare nel villaggio dei fidanzati e fare l'annuncio. Chi sarà la fidanzata che ha richiesto il confronto immediato?

Ricordiamo che le sei coppie della nona edizione di Temptation Island sono: Claudia Venturini e Stefano Socionovo, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Floriana e Federico Rasa. L'appuntamento è per stasera, lunedì 5 luglio, in prima serata su Canale 5.

