Temptation Island anticipazioni: Antonella Elia e Pietro Delle Piane in crisi, il retroscena sul falò

Gossip TV

La showgirl richiede il falò ma il suo compagno rifiuta, arrivano le prime anticipazioni sulle coppie di Temptation Island.

Mancano pochi giorni alla prima puntata della settima edizione di Temptation Island che andrà in onda giovedì 2 luglio 2020 su Canale 5. Nell'attesa, sono arrivate le prime anticipazioni su alcune coppie in gioco, come quella composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane che sembrerebbe essere già ai ferri corti.

Antonella Elia chiede un falò di confronto a Temptation Island, Pietro Delle Piane lo rifiuta

Le coppie di Temptation Island hanno iniziato il loro viaggio nei sentimenti. A raccontare un retroscena molto interessante sulle registrazioni del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia è stato Amedeo Venza. Stando alle parole del popolare influencer, Antonella, dopo pochi giorni di permanenza nel villaggio in Sardegna, starebbe affrontando una profonda crisi con Pietro.

Scendendo nel dettaglio, Venza ha rivelato che la discussa showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe chiesto già un falò di confronto anticipato al suo compagno, che però lo avrebbe rifiutato. A far perdere le staffe alla Elia sarebbe stato un comportamento "allucinante" di Delle Piane, che si sarebbe avvicinato pericolosamente a una tentatrice.

Leggi anche La rivelazione di Sossio Aruta su Temptation Island

Ma non è finita qui perchè rumor rivelano che la coppia formata da Valeria e Ciavy si sia già lasciata e abbia abbandonato Temptation Island. Ricordiamo che la ragazza, prima di intraprendere il percorso nel programma mediaset, ha rivelato che il compagno vuole libertà, ma nel frattempo la leva a lei. Non solo. Valeria ha dichiarato che vorrebbe andare a convivere ma che Ciavy continua a prendere tempo.

Cosa sarà successo alle coppie nei loro primi giorni sull'Isola? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prima imperdibile puntata di Temptation Island in onda giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5.