Temptation Island Anticipazioni: Alessio in lacrime per Natascia (VIDEO)

Alessio in lacrime per la sua fidanzata Natascia: cosa avrà visto al falò con Filippo Bisciglia?

Cresce l'attesa per la seconda puntata di Temptation Island, che andrà in onda stasera lunedì 5 luglio 2021 su Canale 5. Tra le coppie della nona edizione che hanno deciso di mettersi in gioco nel reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ci sono anche Alessio Tanoni e Natascia Zagato.

Alessio disperato per Natascia, le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island

A poche ore dalla nuova puntata di Temptation Island, sul profilo ufficiale Instagram della trasmissione sono arrivate nuove anticipazioni sul percorso di alcune coppie. Il video pubblicato riguarda la coppia formata da Alessio e Natascia: "SPOILER: Alessio, durante il falò con i ragazzi, ha una reazione inaspettata! Cosa avrà visto?".

Nel video in questione si vede Alessio in lacrime durante un falò con gli altri ragazzi e Filippo. Cosa avrà visto il ragazzo sulla sua fidanzata Natascia?Al momento non ci è dato saperlo visto che il filmato non fornisce ulteriori dettagli su cosa sia successo nel villaggio delle fidanzate e su cosa abbia visto Alessio.

Ricordiamo che è stata Natascia a chiamare la redazione per partecipare a Temptation Island. "Ho scritto perché all’inizio Alessio era l’uomo perfetto, poi ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti. Vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male nell’essere me stessa" ha dichiarato la ragazza nel video di presentazione. I due riusciranno a resistere alle tentazioni? Staremo a vedere.

