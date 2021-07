Temptation Island Anticipazioni: Alessio in lacrime disperato (VIDEO)

Gossip TV

Le anticipazioni della nuova puntata di Temptation Island in onda stasera su Canale 5.

La quarta puntata di Temptation Island andrà in onda stasera, lunedì 19 luglio 2021, su Canale 5. Nell'attesa, le anticipazioni rivelano che il percorso si farà sempre più difficile per la coppia composta da Alessio Tanoni e Natascia Zagato.

Alessio piange disperato a Temptation Island, le anticipazioni della nuova puntata

Cresce l'attesa per la nuova e imperdibile puntata di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Dopo l'uscita di scena di Valentina e Tommaso e di Claudia e Ste, quattro sono le coppie ancora in gioco: Natascia e Alessio, Manuela e Stefano, Alessandro e Jessica, Floriana e Federico.

A poche ore dal nuovo appuntamento, la produzione di Temptation Island ha pubblicato un video riguardante la coppia formata da Alessio e Natascia. Nel filmato in questione si vede il ragazzo lasciarsi andare a un pianto disperato nel villaggio, probabilmente dopo aver visto nuove immagini compromettenti della sua fidanzata. Cosa sarà successo? A nulla serviranno le parole di una delle tentatrici, che cercherà di consolarlo.

Leggi anche Manuela furiosa con Stefano, falò di confronto in arrivo?

Le cose non si metteranno bene neanche per Manuela, che verrà convocata nel pinnettu per vedere alcuni video legati al percorso del suo fidanzato Stefano. Non si esclude che possa essere proprio lei, nel corso della nuova puntata di Temptation Island, a chiedere il falò di confronto immediato. L'appuntamento è per stasera, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Temptation Island.