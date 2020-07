Temptation Island, Annamaria e Antonio oggi: "Stiamo provando ad avere un figlio"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni della coppia un mese dopo il falò di confronto a Temptation Island.

La settima edizione di Temptation Island si è conclusa ieri, giovedì 30 luglio 2020 con gli ultimi tre falò di confronto finali. Un mese dopo le registrazioni del reality delle tentazioni, Annamaria Laino e Antonio Martello stanno ancora insieme. La coppia si è presentata a colloquio con Filippo Bisciglia più affiatata e innamorata che mai.

Annamaria e Antonio ancora insieme dopo Temptation Island

A distanza di un mese dalla fine del loro falò a Temptation Island, Annamaria e Antonio sono apparsi davvero felici e complici. Lui ha ammesso che grazie al programma di Canale 5 ha capito molte cose tanto da prendere una decisione molto importante: quella di avere un figlio con la sua compagna, che invece è un po’ titubante per via della sua età. Decisamente più ottimista il ragazzo, che ha 33 anni e una figlia nata da un precedente legame.

Antonio ha rivelato di aver capito i suoi errori e ci ha tenuto a chiarire che grazie al reality delle tentazioni condotto da Bisciglia ha compreso cosa è davvero importante nella vita. Motivo per cui ha deciso di non trascurare più Annamaria: "Ho intenzione di dimostrarle tutte le cose che ho capito. Quel percorso l’ho fatto in un modo per mettermi in condizione di capire determinate cose. Voglio dimostrarle che la amo davanti a tutti e smettere di trascurarla. [...] Se Dio vuole, verrà anche un bambino. Lei può avere tutti i dubbi del mondo, che sono immaturo, che sono un eterno Peter Pan, ma non deve avere il dubbio che non la ami. Io l'ho sempre detto che un'altra come Annamaria non la trovo. Le crepe, tra noi, sono tutte recuperabili. Annamaria ha tanto amore da dare, spero che lei diventi madre e mi auguro di ritrovare con lei la serenità dei primi giorni".

"Stiamo provando ad avere un figlio, speriamo che arrivi", ha precisato la Annamaria, felice di aver perdonato Antonio dopo Temptation Island "Ci sono state delle incomprensioni, rivedendo le puntate. Io sono stata brava e quindi lui non ha dovuto chiedermi niente. Abbiamo continuato il nostro falò anche a casa. Non devo rimproverarlo. Le cose devono venire anche da lui altrimenti c'è il rischio che non sia maturato per niente... Spero che lui riesca a fare ciò che dice. Io non aspetterò in eterno che Antonio cresca. Ringrazio Temptation per il viaggio che ho fatto all'interno di me stessa. Non ho più paura di stare da sola e mi amo molto di più. Questo lo deve spaventare!"

