Temptation Island, Anna Boschetti furiosa prima dell'ultima puntata: "Querelo tutti quanti"

A poche ore dall'ultima puntata di Temptation Island, Anna Boschetti infrange le regole e torna su Instagram per difendersi dalle accuse degli haters, minacciando di rivolgersi al tribunale.

Mancano pochissime ore all’ultima puntata della nuova edizione di Temptation Island e Anna Boschetti ha deciso d infrangere le regole della redazione, per difendere sé stessa e le sue figlie sui social.

Temptation Island, Anna Boschetti torna sui social come una furia

Anna Boschetti è tra i protagonisti più criticati della nuova edizione di Temptation Island. La romana vorrebbe far progredire la relazione con Andrea Battistelli, persuadendolo a sposarsi e a creare una famiglia insieme. Il giovane ventisettenne, tuttavia, ha ammesso di non sentirsi ancora pronto per diventare padre e di volersi dedicare alla sua carriera. Non per questo, tuttavia, Andrea nega alla sua compagna amore e attenzioni che comprendono anche la cura delle figlie che Anna ha avuto da una precedente relazione.

Le affermazioni della Boschetti sul suo futuro con il Battistelli hanno fatto infuriare il popolo del web che, al pari di Lorenzo Amoruso, ha preso le difese del ragazzo senza risparmiare critiche e offese alla donna. Sebbene a tutti coloro che partecipano a Temptation sia proibito utilizzare i social prima della fine dell’ultima puntata, Anna ha deciso di fare un’eccezione e si è mostrata in alcuni video per difendere il suo onore.

Temptation Island, Anna Boschetti minaccia azioni legali

Come segnalato da 'Very Inutil People', la romana se l’è presa con le orde di haters che affollano la sua pagina Instagram e ha minacciato di passare alle vie legali:

Neanche possono immaginare quello che farò io quando potrò riusare i social! Loro neanche immaginano quello che gli può succedere. Chi tocca le mie figlie, li querelo tutti quanti, li porto tutti in un’aula di tribunale!

Lo sfogo della Boschetti è continuato e si è fatto sempre più intenso:

Poi vado a cercarli uno a uno, sotto casa, e vediamo se hanno il coraggio di dirmelo in faccia che sono una poco di buono, una mantenuta, e tutto quello che mi hanno detto. Io gli spacco proprio le gambe, non hanno capito. Finché si scherza, si scherza, quando finisce il programma… me inca**o. Quindi vi dico che, quando finisce il programma, non dico che li vado a prende uno per uno perché è impossibile, però comunque mi farò sentire bene bene [...] Mò m’hanno proprio rotto il ca**o, ci vanno pesanti con gli insulti. Da giovedi se la vedono con me. Da giovedì sono online, posso riusare i social, posso rilasciare interviste, quindi da giovedì parleranno direttamente con me queste cretine.

In attesa del sesto appuntamento con il reality, condotto da Filippo Bisciglia, alcune segnalazioni confermano che Anna e Andrea usciranno insieme dal programma.

