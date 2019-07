Temptation Island, Andrea e Jessica: ecco cosa è successo dopo il falò di confronto

Gossip TV

La ragazza e il single Alessandro stanno insieme? Gli indizi sui social.

Dopo la rottura a Temptation Island, Andrea Filomena e Jessica Battistello sono tornati alle loro vite. I due infatti, hanno iniziato a pubblicare post anche sui social, dal momento che è scaduto l'embargo imposto dalla produzione del docu-reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Jessica sta ancora con il single Alessandro dopo Temptation Island?

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island abbiamo assistito al secondo falò di confronto tra Andrea e Jessica. I due, dopo due anni di relazione e un matrimonio annullato, hanno deciso di lasciare il villaggio delle tentazioni separati. Ma, mentre il ragazzo è tornato a casa da solo, la Battistello è uscita dal programma in compagnia del single Alessandro Zarino.

A distanza di alcuni giorni dall'ultima puntata del docu-reality, la Battistello e Filomena sono tornati sui rispetti profili social. Andrea ha pubblicato un selfie mentre prende il sole e ci ha tenuto a ringraziare i numerosi follower che gli hanno mandato messaggi di incoraggiamento e affetto. La ragazza, invece, ha scelto di pubblicare una foto in cui appare da sola con la didascalia "Quanto rumore". Parole che sembrano essere un chiaro riferimento alle tante critiche ricevute per la sua scelta di abbandonare la trasmissione insieme al tentatore.

Alessandro, dal canto suo, si è limitato a condividere alcune storie su Instagram, tra video di canzoni e foto di allenamenti in palestra. Il bel tentatore e Jessica, quindi, stanno ancora insieme? I due hanno firmato un accordo di riservatezza con la produzione di Temptation Island e, di conseguenza, non possono dire nulla. L’unico indizio che gira sul web è che Zarino ha iniziato a seguire la ragazza, al contrario di quest’ultima che non ha ancora ricambiato.