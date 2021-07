Temptation Island, Alessio fuori di sé: ecco cosa ha fatto Natascia! (VIDEO)

Gossip TV

Le Anticipazioni della nuova Puntata di Temptation Island ci rivelano che Natascia farà infuriare il fidanzato Alessio.

Mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata di Temptation Island, e i fan sono curiosi di scoprire come continuerà l’intenso viaggio nei sentimenti delle coppie del reality show, condotto da Filippo Bisciglia. Stando alle Anticipazioni sull’appuntamento di questa sera, Alessio perderà definitivamente la calma dopo l’ennesimo video che ritrae Natascia in situazioni equivoche.

Anticipazioni Temptation Island, Natascia porta Alessio al limite

La nuova edizione di Temptation Island sta appassionando il pubblico di Canale5, ben felice per il doppio appuntamento settimanale che ci aspetterà a partire da questa sera. Filippo Bisciglia conduce le coppie del reality show nel viaggio dei sentimenti che, per alcuni, avrà un epilogo del tutto inaspettato. È veramente finita tra Floriana e Federico? Questa sera scopriremo se il secondo falò di confronto tra i due siciliani avrà un lieto fine, o se Floriana continuerà a portare avanti la sua decisione, uscendo da sola dal programma e senza dare una seconda possibilità al suo fidanzato. Le Anticipazioni della puntata, inoltre, ci mostrano un Alessio mai visto prima.

Furioso dopo aver visto un video della sua fidanzata nel pinnettu, Alessio si aggira per il villaggio totalmente sconvolto, battendosi il petto per cercare un po’ di conforto, e chiedendosi che Natascia è veramente la donna giusta per lui. “Ma con chi c***o sono stato fino ad ora?”, questo l’interrogativo che ha scosso nel profondo Alessio. La coppia ha deciso di partecipare al programma per volere di Natascia, ancora scottata per il trattamento ricevuto dal suo fidanzato, che l'ha fatta sentire giudicata, e in cerca di risposte sul futuro.

Nel corso dell’ultima puntata, il concorrente si è lasciato andare alle lacrime, facendo commuovere anche una delle tentatrici, per poi rimanere molto deluso dall’atteggiamento di Natascia, che sembra essersi dimenticata della loro relazione e si gode la compagnia dei tentatori. Cosa sarà successo questa volta nel villaggio delle fidanzate di così grave, da provocare la forte reazione di Alessio?

