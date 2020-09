Temptation Island, Alessia Marcuzzi vuota il sacco e rivela: "C'è stato un tradimento esplicito, è stata tosta"

Gossip TV

La Marcuzzi conferma a Verissimo il motivo dello slittamento della prima puntata di Temptation Island.

L'ottava edizione di Temptation Island partirà il prossimo mercoledì 16 settembre 2020 su Canale 5. Al timone ci sarà Alessia Marcuzzi, che si trova attualmente in Sardegna, dove ancora alloggiano i protagonisti del reality delle tentazioni. Sei le coppie in gioco che hanno deciso di mettere a dura prova il loro amore.

La verità di Alessia Marcuzzi sullo slittamento della prima puntata di Temptation Island

Alessia è stata tra gli ospiti della prima puntata di Verissimo, andata in onda lo scorso sabato 12 settembre 2020 su Canale 5. E, in collegamento dall’Is Morus Relais, l'amatissima conduttrice di Temptation Island ha raccontato di come sta vivendo quest’esperienza in un momento particolare come quello che stiamo vivendo a causa dell'emergenza sanitaria.

La Marcuzzi ha poi confermato a Silvia Toffanin il reale motivo che ha portato allo slittamento della prima puntata del reality delle tentazioni che sarebbe dovuta andare in onda il 9 settembre. Stando alle parole di Alessia, il programma è stato posticipato di una settimana a causa di un tradimento inaspettato. Un evento che ha determinato un cambio di programmazione: "Quello che avete letto è vero, una coppia è scoppiata all’inizio, perché la fidanzata ha scoperto del tradimento del suo fidanzato. Diciamo che è successo proprio appena era arrivata qui. Posso dire che è stata tosta, ci sono stati dei momenti difficili. Li ho vissuti come li vivrebbe chiunque, io in qualche modo sono la loro psicoterapeuta. Lei ha visto un video, ha visto il filmato che riguardava il fidanzato. Si tratta di un tradimento esplicito. Per tutti è stata una cosa spiazzante, molto complicata, soprattutto per lei. Quando l’ha visto ed ha capito è stata una vera botta, ma non posso dirvi molto altro".

Leggi anche Tra i tentatori di Temptation Island spunta un ex corteggiatore di Uomini e Donne

Sei coppie, non sposate e senza figli in comune, desiderose di comprendere qualcosa in più della propria storia d’amore. Sofia e Amedeo, Serena e Davide, Speranza e Alberto, Anna e Gennaro, Nadia e Antonio, Carlotta e Nello. Parlando di coppie Nip e Vip, la Marcuzzi ha confessato alla Toffanin: "Non ti dico che sia meglio però i famosi hanno già la percezione delle telecamere. I non famosi no. Ogni tanto c’è l’inaspettato, davvero. A me piace di più".

Scopri le ultime news su Temptation Island.

Ecco chi sono le coppie dell'ottava edizione di Temptation Island.