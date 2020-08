Temptation Island, Alessia Marcuzzi rimane senza Vip: la decisione di Mediaset

Gossip TV

Recenti anticipazioni riportano che la nuova edizione di Temptation Island sarà incentrata su sei coppie Nip, accompagnate nel viaggio dei sentimenti da Alessia Marcuzzi.

Temptation Island raddoppia con una nuova edizione, in onda a settembre 2020 su Canale 5. Le anticipazioni riportano che Alessia Marcuzzi sarà al timone della conduzione, ma non avrà a che fare con coppie Vip bensì con sei coppie di sconosciuti.

Temptation Island, Alessia Marcuzzi e sei coppie Nip: la decisione di Mediaset

La settima edizione di Temptation Island si è conclusa da pochi giorni e ha registrato un successo strepitoso in termini di ascolti. I fan del programma dell’estate hanno apprezzato molto la convivenza di Vip e Nip all’interno dello stesso villaggio e hanno tifato per le loro coppie preferite. Per il pubblico ci sono buone notizie, perché Temptation torna a settembre e al timone della conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi.

Nelle ultime settimane si è parlato molto della nuova edizione del reality delle tentazioni e sembrava certo che il cast, come per lo scorso anno, sarebbe stato composto da sei coppie Vip. Subito si era pensato a Giulio Raselli e Giulia D’Urso o a Giulia Cavaglia e Francesco Sole, prima della notizia della crisi di coppia. Recentemente era spuntato anche il nome di Cecilia Rodriguez nella lista delle papabili fidanzate del villaggio.

Temptation Island, no alla versione Vip a settembre: torna Alessia Marcuzzi

‘Dagospia’, invece, cambia le carte in tavola e fa un’anticipazione inaspettata, rivelando che tutte le coppie in gara saranno Nip:

Salvo colpi di scena la nuova stagione dovrebbe avere sei coppie sconosciute per evitare sovrapposizioni tra reality con i vip già presenti al Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Ora che tutto sembra aver preso una piega diversa, il pubblico si chiede chi metterà alla prova i propri sentimenti sulle bianche coste della Sardegna? Ciò che è certo che tutti si sono mostrati felici del ritorno della Marcuzzi, compreso Filippo Bisciglia che le ha augurato il meglio passandole il testimone.

Scopri le ultime news su Temptation Island.