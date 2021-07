Temptation Island, Alessandro furioso con Jessica: "Non torni a casa con me" (VIDEO)

Gossip TV

La vicinanza tra Jessica e il single Davide Basolo scatena la reazione furiosa di Alessandro.

A Temptation Island le cose non si mettono per niente bene per la coppia composta da Alessandro Autera e Jessica Mascheroni. Il comportamento di lei, che è sempre più vicina al single Davide Basolo, ha fatto letteralmente infuriare il ragazzo, che si è detto deciso a chiudere definitivamente la loro storia.

Jessica sempre più vicina al single Davide, la reazione di Alessandro a Temptation Island

Ieri, lunedì 12 luglio 2021 su Canale 5, è andata in onda la terza puntata di Temptation Island. Tra i protagonisti della serata anche Alessandro e Jessica, che sembrano arrivati ai ferri corti. "Devo capire se Ale è quello giusto o ho bisogno di un’altra persona. Io non mi sposo con uno con cui poi mi separo. Lo facciamo una o due volte ogni due-tre mesi. Lui è diventato un unico con la palesta, il divano e il telefono" ha confessato la ragazza.

Le forti dichiarazioni di Jessica hanno spiazzato Alessandro. Il ragazzo, che fino a quel momento era concentrato su se stesso, si è lasciato andare a un duro sfogo in cui ha ammesso: "Io tutto ho dato a questa qua. Io so già cosa devo fare. Non tornerai mai a casa con me. Ti ho mantenuta fino a ieri. Almeno è consapevole che è già single. Dopo sette anni insieme [...] io ho fatto tutto per lei, le ho comprato la macchina, la casa. Le ho chiesto tre anni fa a Parigi di fare un figlio. Lei è una viziata".

Concetto ribadito anche al falò con Filippo Bisciglia. Vedendo le immagini di Jessica insieme al tentatore Davide, Alessandro ha dichiarato: "Quando è con me non parla neanche perché ha paura della mia reazione. Io sono la persona più buona del mondo però quando mi inca**o mi infiammo. È un anno e mezzo che non c'è niente, neanche mi bacia. Dovrebbe farmi una statua".

