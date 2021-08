Temptation Island, Alessandro Autera: “Jessica? Si è buttata sul primo disponibile”

Gossip TV

Alessandro Autera ripercorre l’esperienza a Temptation Island, lanciando una frecciatina a Jessica Mascheroni.

L’esperienza di Alessandro Autera a Temptation Island ha portato a nuove consapevolezze sul rapporto con Jessica Mascheroni. La crisi di coppia non è stata superata e i due si sono detti addio al falò di confronto finale sotto gli occhi di Filippo Bisciglia. Alessandro sta conoscendo meglio la single Carlotta, ma ha ancora qualcosa da dire alla sua ex fidanzata.

Temptation Island, Alessandro Autera contro Jessica Mascheroni

Alessandro Autera ha affrontato il percorso a Temptation Island con la consapevolezza di dover sanare importanti rotture nel rapporto con Jessica Mascheroni. Dopo aver visto la sua fidanzata presa dal single Davide Basolo, l’Autera ha mollato la presa e si è concesso di approfondire la conoscenza con Carlotta Adacher, la tentatrice che lo ha colpito dal primo momento. Così, Alessandro e Jessica si sono lasciati al falò di confronto finale, e hanno tenuto fede alla loro decisione, chiudendo per sempre il rapporto.

“Non pensavo che Jessica potesse comportarsi in quel modo. Si è lasciata andare troppo facilmente, a differenza mia. Io mi sono approdato a un’altra persona con calma, con i miei tempi, l’ho conosciuta e poi mi sono mosso senza buttarmi nelle sue braccia in un istante. Non mi sarei mai aspettato che andasse in questo modo a dire il vero […] Ammetto di aver fatto anche io degli errori, ma sono sbaglia che mi ha spinto a compiere la mia ex ragazza. Nel rapporto con Jessica mancava un po’ tutto. Io ho fatto il mio percorso con Carlotta perché a me piace, non per ripicca. È stato bello conoscerla e tutt’ora mi fa piacere sentirla. A Jessica non so cosa sia successo, ma credo abbiamo vissuto la stessa cosa. Nel rapporto c’erano delle mancanze, ma non ti lasci andare con il primo che vedi”, ha spiegato Alessandro al settimanale ufficiale di Uomini e Donne.

Mentre Jessica si è sfogata, l’Autera ha ammesso di aver trovato Basolo costruito, e di essere ancora in contatto con Carlotta. Ma cosa è successo dopo l’ultima puntata di Temptation Island? “Io e Jessica siamo rimasti in rapporti civili. Non porto rancore, però mi sarei aspettato che si comportasse in modo diverso. Per lei ci sarò sempre ma non sento più legami. Non provo alcun sentimento d’amore e penso che non accadrà mai di tornare con lei, sconoscendo come sono fatto […] Il giorno dopo essere tornati dalla Sardegna sono subito andato a casa sua per prendere le mie cose e sono andato via. Ero ancora arrabbiato per il suo comportamento”, ha confessato Alessandro.

