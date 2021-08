Temptation Island, Alessandro Autera e la tentatrice Carlotta di nuovo insieme: "Noi sappiamo quello che siamo"

Gossip TV

Torna il sereno tra Alessandro e Carlotta dopo l'acceso scontro sui social.

Dopo l'acceso scontro sui social, Alessandro Autera e Carlotta Adacher sembrano essersi ritrovati. A rivelarlo è l'ex fidanzato di Jessica Mascheroni che ha rivelato sui social di aver messo da parte l'orgoglio per amore dell'ex tentatrice di Temptation Island.

È tornato il sereno tra Alessandro Autera e la tentatrice Carlotta, le dediche sui social

Alessandro e Carlotta sono tornati insieme. Per chi non lo sapesse, i due ex protagonisti della nona edizione di Temptation Island solo ieri avevano annunciato la fine della loro frequentazione. A distanza di poche ore, però, la situazione sembra essere completamente cambiata visti i movimenti social della neo coppia.

Alessandro ha pubblicato una foto insieme a Carlotta facendo chiaramente capire di essere tornato sui suoi passi: "Nulla da scrivere. Noi sappiamo quello che siamo. Chi parla per invidia resta il nulla. Ciao Chicca". "Le persone parleranno sempre ma noi siamo forti. Palese" ha prontamente replicato l'ex tentatrice di Temptation Island.

Leggi anche Manuela e Luciano vanno a convivere, la reazione di Stefano

Ma non è finita qui visto che Autera ha poi commentato uno scatto di Carlotta dedicandole i propri sentimenti: "Dal primo giorno che siamo usciti dal villaggio, ho pensato fossi la donna giusta per me. I litigi fanno parte del rapporto anche se a volte si esagera da entrambe le parti, se c’è un sentimento bisogna tornare sui propri passi. Perché l’amore vince su qualsiasi difficoltà. Ci vediamo tra poco Chicca".

Scopri le ultime news su Temptation Island.