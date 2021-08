Temptation Island, Alessandro Autera conquista la tentatrice Carlotta (FOTO)

Gossip TV

Alessandro Autera fa una dedica speciale alla tentatrice Carlotta, dopo la fine di Temptation Island.

Dopo aver lasciato la fidanzata Jessica Mascheroni al falò di confronto finale, Alessandro Autera ha ammesso di essersi infatuato della bella tentatrice Carlotta Adacher. Concluso il programma e tornato ufficialmente single, Alessandro ha confessato a Filippo Bisciglia di essere in contatto con Carlotta e, poco fa, ha deciso di fare una dedica social alla ragazza che potrebbe tornare a fargli battere il cuore.

Temptation Island, Alessandro Autera: è amore con Carlotta?

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera hanno deciso di partecipare alla nona edizione di Temptation Island, nella speranza di ritrovare la giusta spinta e migliorare la vita di coppia. Nel reality delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia, non sempre tutto va come previsto e Jessica e Alessandro hanno finito con l’allontanarsi ancora di più. Mentre la Mascheroni ha intrecciato un rapporto fin troppo stretto con il tentatore Davide Basolo, che frequenta anche dopo il programma, l’Autera si è lasciato andare con la single Carlotta Adacher.

Tra i due sembra essere scoccata la scintilla tanto che, durante l’intervista con Bisciglia, Alessandro ha confermato la frequentazione e ha raccontato di essere interessato ad approfondire questo rapporto, sebbene la distanza geografia con la Adacher sia uno scalino da superare. Nelle ultime ore, Alessandro ha deciso di fare un gesto romantico per Carlotta, dedicandole un post su Instagram, che recita: “Non ci sono parole per esprime l’essenza di uno sguardo a cui è riconosciuta quasi una specie di linguaggio universale che in molti han cercato di interpretare. Ma ciò che leggiamo negli occhi di qualcuno non ha bisogno di interpretazione, è il nostro istinto a leggerne il vero significato”.

Immediata la risposta della tentatrice, che ha fatto sapere di voler vedere al più presto l’Autera. Insomma, nonostante le malelingue, i due sembrano piacersi sul serio così come Manuela Carriero e Luciano Punzo, che ormai fanno coppia fissa e sfidano i pregiudizi. Il tentatore partenopeo, infatti, è stato accusato di approfittarsi di Manuela per farsi pubblicità, ma è lampante che i gesti che riserva alla pugliese siano frutto di un reale sentimento e non di un progetto studiato a tavolino.

