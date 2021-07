Temptation Island: "Alcune confessioni di Federico mi hanno scossa" parla la single Vincenza Botti

Gossip TV

La tentatrice Vincenza svela alcuni retroscena del suo rapporto con Federico a Temptation Island.

Il viaggio nei sentimenti per le coppie di Temptation Island sta per giungere al termine. A pochi giorni dalla nuova puntata, la tentatrice Vincenza Botti ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha rivelato alcuni retroscena inediti del suo percorso con Federico Rasa.

La single Vincenza racconta il percorso a Temptation Island con Federico Rasa

"Non è stato facile far aprire Federico, ma penso di esserci riuscita" ha confessato la tentatrice Vincenza parlando di Federico "Con calma e pazienza gli ho dimostrato che aveva davanti a sé una persona semplice e per nulla invadente. Ero sempre pronta a rispettare i suoi spazi, i suoi momenti, ma anche ad ascoltarlo senza giudicarlo".

La single di Temptation Island ha poi continuato dichiarando: "Quando l’ho visto il giorno dello sbarco sono rimasta subito colpita. Aveva una camicia rosa e, amando quel colore, ho pensato fosse un segno del destino. Da lì ci siamo scelti a vicenda. [...] l’ho rivalutato molto. Federico apparentemente sembra un ragazzo menefreghista e superficiale, invece è una persona genuina, simpatica, con dei sani principi e valori e attento ai dettagli come me [...] Se devo essere sincera ho pensato potesse nascere qualcosa in più, ma per dare una risposta certa avremmo dovuto approfondire la nostra conoscenza".

Vincenza ha infine concluso rivelando alcuni retroscena del percorso con il fidanzato di Floriana: "Federico mi ha fatto alcune confessioni che mi hanno lasciata un po’ scossa. Ho percepito che era arrivato alla consapevolezza che la sua fidanzata avrebbe potuto non renderlo felice, ma non volendo mai prendere delle decisioni che possano ferire le persone che ha accanto, non aveva il coraggio di lasciarla. Mi ha spiegato che tende a farsi lasciare ed è un vizio che ha sempre avuto, pur essendo consapevole che certe relazioni non possono continuare".

