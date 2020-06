Temptation Island, al via la settima edizione, le anticipazioni

Gossip TV

Le anticipazioni della settima edizione docu-relaity di Canale 5, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

Tutto pronto per la prossima edizione di Temptation Island in onda a partire da Giovedì 2 luglio prossimo in prima serata su Canale 5. Il viaggio dei sentimenti, condotto per la settima volta consecutiva da Filippio Biscglia, quest'anno, in particolare, ha richiesto del tempo e tanti sacrifici maggiori a a causa delle restrizioni e delle normi vigenti dovute al Coronavirus. Qualche mese fa era persino incerta la messa in onda del docu-reality prodotto dalla Fascino, ma tutti gli autori sono oggi fieri di essere riusciti nella non facile impresa di realizzare l'importante progetto televisivo targato 2020.

Il lavoro dietro le quinte non è stato semplice e Fabio Pastrello, uno degli autori del programma è pronto a raccontarlo.

Abbiamo sicuramente avuto delle complicazioni - ha dichiarato Pastrello al settimanale di Uomini e Donne Magazine - ma ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo riusciti a trovare il modo per prendere tutte le precauzioni previste dalla legge e anche molte di più. La possibilità di effettuare test sierologici ci ha aperto l'opportunità di fare controllo ripetuti sul cast e su tutti gli addetti ai lavori. Persino i trasferimenti delle coppie e dei single dalle loro residenze alla Sardegna sono avvenuti in modo protetto dal punto di vista dell'esposizione al rischio virus. Abbiamo trasformato l'Is Morus relais nella base di una sorta di quarantena prolungata per tutti i suoi ospiti.

Quest'anno abbiamo la novità cast formato - ha continuato - sia da persone comuni che da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e dello sport. Nella prima puntata sbarcheranno sei coppie, proveniente da diverse parti d'Italia. Non ci sono criteri se non quello di prendere coppie che abbiano voglia di raccontarsi e di mettere alla prova la loro relazione. Per vivere questa esperienza bisogna essere fortemente motivati a trovare una soluzione al proprio rapporto di coppia. I single? Saranno volti conosciuti.

Ad animare l'estate 2020 di Canale 5, saranno Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea e Sofia e Alessandro.

L'appuntamento con la nuova edizione di Temptation Island, ci aspetta giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5

