Temptation Island, al via la nona edizione

Torna in prima serata su Canale 5, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

Tra pochi giorni debutterà la nona edizione di Temptation Island, il docu-reality estivo di Canale 5, prodotto da Fascino P.G.T. a cura di Raffella Mennoia con la regia di Andrea Vicaro.

Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, è un viaggio nei sentimenti che mette alla prova le relazioni di coppia. Il conduttore romano, al timone del reality per l'ottava volta (l'edizione Vip è stata condotta da Alessia Marcuzzil'anno scorso), è pronto ancora una volta a raccontare le emozioni, le paure, i dubbi, le mancanze e ogni sfaccettatura del rapporto di coppia dei dodici protagonisti di questo viaggio nei sentimenti.

Sei giovani coppie, non sposate e senza figli in comune che devono trovare risposte per comprendere la vera natura del loro amore sulle spiagge della Sardegna.

Anche per questa edizione i protagonisti soggiorneranno nello splendido Resort dell'Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari. Una baia incorniciata tra lingue di bianca e sottile sabbia e un mare cristallino dalle mille tonalità di azzurro, un angolo di paradiso immerso in un’oasi mediterranea caratterizzata da olivi millenari, allori, carrubi, mirti selvatici e ginepri che rendono il Relais un posto da sogno.

Questo periodo sarà sufficiente per valutare i punti di forza ma anche i limiti della propria relazione? Ad accompagnarli in questo periodo di separazione, venticinque single tentatori che vivranno con loro questi giorni cercando di trasmettere serenità e allegria ma allo stesso tempo li accompagnano nel processo di meditazione sulla propria relazione, affinché possano comprendere a fondo i loro sentimenti e far emergere la vera natura del loro rapporto di coppia.

La decima edizione di Tempation Island ci aspetta prossimamente in prima serata su Canale 5.