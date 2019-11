Taylor Mega ubriaca, arriva il fuorionda di Striscia, quattro vodka prima della diretta, video

Gossip TV

L'influncer confessa di aver bevuto prima del collegamento con Live- Non è La d'Urso.

L'ultima puntata di Live-Non è la d'Urso si è conclusa con un dibattito sui figli di volti noti. Il talk ha preso una piega bizzarra quando gli ospiti presenti in studio e Barbara D'Urso hanno ipotizzato che Taylor Mega, in collegamento da Sharm el-Sheikh, fosse ubriaca. Nel corso del dibattito, Taylor si è scontrata con l'ereditiera veronese Camilla Lucchi e proprio quest'ultima non riusciva a comprendere le parole dell'influencer che faticava a spiegarsi. A tal propoisto è stata la padrona di casa a domandare ironicamente a Taylor se avesse bevuto qualcosa: "Ti sei fatta uno spritzettino prima della diretta? È una performance di Taylor Mega strepitosa stasera. Voglio stare qui fino alle 3" , ha dichiarato la conduttrice divertita.

Nonostante la Mega abbia negato a Barbara di aver bevuto, ieri sera è spuntato un fuorionda di Striscia la Notizia in cui la bionda influencer ha ammesso di aver bevuto ben quattro bicchieri di Vodka prima della diretta.

"Ma tu ti rendi conto che quando vado in onda, sono peggio?? Io quando vado in onda sono tre volte peggio! Questa vodka è una merda mi gira la testa. Caz*o, mi hai messo in paranoia per quelle quattro vodka. Non posso fare l’ubriaca, stavolta sono brilla!" queste le parole di Taylor tra sorsi e risate varie mentre cerca di coprire l'auricolare per non farsi ascoltare.