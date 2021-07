Tale e Quale Show: vincitore di Amici nel cast ed ex concorrente del Gf Vip nella giuria, le ultime indiscrezioni

Gossip TV

Il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show inizia a prendere forma.

La nuova edizione di Tale e Quale Show prenderà il via il prossimo 17 settembre 2021 su Rai 1. Nell'attesa, sul web sono iniziati a circolare i nomi dei possibili concorrenti che saliranno sul palco del popolare talent show condotto da Carlo Conti.

Storico vincitore di Amici e amatissimo ex gieffino nella nuova edizione di Tale e Quale Show

Il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, la trasmissione di punta del venerdì sera di Rai 1, inizia a prendere forma. Dopo la conferma della partecipazione di Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, reduci dal Grande Fratello Vip, e Ciro Priello dei The Jackal, Tvblog ha rivelato altri due nomi di personaggi noti che si esibiranno nel famoso show di Carlo Conti.

"Oggi siamo in grado di aggiungere altri due nomi rispetto al cast di questo programma" si legge sul sito "...si parte da Francesca Alotta, ricordiamo vincitrice di un Sanremo giovani con il brano Non amarmi insieme ad Aleandro Baldi e partecipante di un altro talent show di Rai1, ovvero l’indimenticato Ora o mai più". Il secondo nome invece è quello di Dennis Fantina, storico vincitore di Amici, quando il programma si chiamava ancora Saranno Famosi: "Quindi Dennis Fantina diventato noto grazie alla vittoria nel talent show Saranno famosi diretto e condotto da Maria De Filippi (il progenitore di Amici). Successivamente Dennis si da al musical interpretando la parte di Danny Zucco in Grease, quindi tanta radio. una partecipazione a Sanremo giovani e una al talent di Milly Carlucci Notti sul ghiaccio, per poi diventare attore e sceneggiatore. Gli altri due ultimi concorrenti non sono ancora stati decisi, ma fra di loro ci potrebbe essere l’attore comico Biagio Izzo".

Per quanto riguarda invece la giuria di Tale e Quale Show, pare che Cristiano Malgioglio sia pronto a prendere il posto di Vincenzo Salemme, che è stato costretto a lasciare per impegni cinematografici. Il noto paroliere ed ex concorrente del Gf Vip affiancherebbe Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

