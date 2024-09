Tale e Quale Show, Thomas Bocchimpani nel cast: "Amici è stato un trampolino di lancio"

Gossip TV

Il giovane cantante ed ex allievo di Amici, Thomas Bocchimpani, è pronto a mettersi in gioco sul palco di Tale e Quale Show, il talent show di Carlo Conti.

Al via stasera, venerdì 20 settembre 2024, su Rai 1 la nuova edizione di Tale e Quale Show. Tra i concorrenti che si esibiranno sul palco del popolare talent show condotto da Carlo Conti anche il giovane cantante ed ex allievo della scuola di Amici, Thomas Bocchimpani.

Thomas Bocchimpani pronto per Tale e Quale Show

L'attesa è finalmente finita! Stasera, venerdì 20 settembre, in prima serata su Rai 1 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show. Al timone Carlo Conti, che sarà accompagnato in questo nuovo viaggio da una giuria speciale formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e la new entry Alessia Marcuzzi.

Tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show c'è un ex amato allievo di Amici. Stiamo parlando di Thomas Bocchimpani che, in un'intervista rilasciata a Superguidatv, ha raccontato tutte le emozioni che sta vivendo prima del grande debutto su Rai 1 e speso parole di grande stima nei confronti del conduttore:

Cercherò di riempire lo studio con tutta l’emozione e l’energia che serve. Penso che sarà molto divertente e interessante per la mia crescita artistica e personale fare questo tipo di percorso. C’è un bel clima. Carlo Conti ha dato energia a tutti noi e sarà bello condividere il palco con lui. Dei giudici non temo nessuno in particolare, sono tutti davvero carini. Naturalmente hanno un ruolo spietato ma io non ho paura delle critiche. Sicuramente Malgioglio è risaputo che sia quello più pungente ma vista la sua esperienza accetto qualsiasi consiglio che possa farmi migliorare.

Thomas e l'esperienza nella scuola di Amici

Chiuso il capitolo Tale e Quale Show, Thomas Bocchimpani ha ricordato la sua esperienza nella scuola di Amici, che è stata un trampolino di lancio importante per la sua carriera. A tal proposito, il giovane e talentuoso cantante ha anche ammesso di essere rimasto in contatto con alcuni suoi ex compagni di avventura:

Amici è stata una grandissima scuola, una palestra importante ma anche un trampolino di lancio. Grazie al talent ho potuto pubblicare i miei primi album, ottenere dischi d’oro, fare tour e incontrare i fan [...] Sono in contatto sia con la redazione che con i miei ex colleghi e compagni della scuola di Amici. Ovviamente alcuni rapporti si sono mantenuti nel tempo, altri invece si sono persi.

