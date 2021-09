Tale e Quale Show, Stefania Orlando e Cristiano Malgioglio svelano alcuni retroscena inediti

Gossip TV

Stefania Orlando e Cristiano Malgioglio pronti per la nuova edizione di Tale e Quale Show.

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Tale e Quale Show che partirà su Rai1 il prossimo venerdì 17 settembre 2021. Per la gioia di tutti i fan del Grande Fratello Vip, nel cast ritroveremo diversi protagonisti della quinta edizione: da Stefania Orlando a Pierpaolo Pretelli fino Cristiano Malgioglio.

Le confessioni di Stefania Orlando e Cristiano Malgioglio

Manca poco alla prima puntata di Tale e Quale Show. Tra i concorrenti della nuova edizione anche Stefania Orlando che, intervistata dal settimanale Mio, ha confessato: "Se credo di poter vincere? No, assolutamente! Non ho mai fatto nemmeno un concorso nella mia vita perché ho sempre temuto la competizione: mi sono sempre ritenuta inferiore agli altri. Vincere no, convincere sì: aspiro a fare bella figura. Sono molto felice, Carlo l’ho sempre stimato: è un grande professionista, estremamente simpatico, serio. Ho sempre ammirato la sua calma prima di salire sul palco, ti trasmette tranquillità".

Nella giuria di Tale e Quale Show ci sarà invece un altro amatissimo protagonista delle passate edizioni del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Malgioglio che, come riportato da Biccy, ha svelato un retroscena sul nuovo programma condotto da Ilary Blasi, Star in the Star: "Nicola Savino mi ha detto che la prima idea per la giuria di Star in the Star era di chiamare me, lui e Asia Argento. Ma a me non ha contattato nessuno e comunque avrei scelto Tale e Quale Show".

Malgioglio ha infine concluso elogiando il conduttore Carlo Conti: "Credo che il programma di Mediaset sia diverso dal nostro, più simile a Il Cantante Mascherato e in ogni caso non vedo problemi. Carlo è un vincente, gioioso, allegro e la squadra è collaudata".

