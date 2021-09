Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli: "Al Gf Vip ho fatto conoscere il mio lato più umano, mentre in questo programma..."

Gossip TV

Pierpaolo rivela le sue emozioni prima dell'esordio a Tale e Quale Show.

Momento d'oro per Pierpaolo Pretelli. Reduce dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto la sua attuale fidanzata Giulia Salemi, il giovane romano si sta preparando al suo esordio a Tale e quale show, il talent show di Rai1 condotto da Carlo Conti.

Pierpaolo Pretelli: dal Gf Vip a Tale e Quale Show

Intervistato da Superguidatv, Pierpaolo ha parlato della sua partecipazione a Tale e Quale Show rivelando di essere davvero felice, ma anche molto emozionato: "Mi sto preparando da due mesi a questa esperienza e cercherò di fare del mio meglio. Al Grande Fratello Vip ho fatto conoscere il mio lato più umano mentre in questo programma dovrò dare dimostrazione di cosa sono capace. Imitare è la mia più grande passione ed essere qui è un sogno".

A Tale e Quale Show Pretelli ritroverà due sue ex compagni del Grande Fratello Vip, ovvero Stefania Orlando e Cristiano Malgioglio: "Con Stefania avevamo legato sin da subito all’interno della casa e tra l’altro la nostra è stata una convivenza lunga. Sono contento di averla ritrovata in questa realtà. Siamo diventati ormai tutti una famiglia. E’ una macchina collaudata e si respira una bella energia. Con Cristiano ci siamo sentiti e gli ho detto che ero molto felice dopo il Grande Fratello Vip di ritrovarlo come giurato. [...] Comprendo il suo ruolo e quindi accetterò le sue critiche".

A proposito della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che vede Giulia alla conduzione del Gf Vip Party, l'ex velino ha dichiarato: "Ho seguito il programma di Giulia e devo dire che mi fa strano vedere la casa del Grande Fratello abitata da altre persone. Quest’anno voglio dare il massimo in questa esperienza e ricambiare la fiducia che mi è stata data. Ce la metterò tutta e cercherò di dare il massimo".

