Tale e Quale Show, Giulia De Lellis tra le prossime concorrenti? Spunta un'indiscrezione bomba!

Per la prossima edizione di Tale e Quale Show potremmo vedere anche l'influencer Giulia De Lellis nel cast di concorrenti? Ecco cosa sappiamo!

Aumentano le indiscrezioni sui possibili fututi concorrenti di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti e tra i più seguiti di Rai1. Nonostante manchino ancora diversi mesi alla prossima edizione, sembra che alcuni vip e influencer siano già stati contattati per partecipare ai provini dell oshow. Dopo Micol Incorvaia e Sophie Codegoni, ora, secondo i rumors ci sarebbe anche Giulia De Lellis ad aver sostenuto i provini!

Tale e Quale Show, Giulia De Lellis prossima concorrente?

Non sarebbe certo la prima volta che Giulia De Lellis ha preso parte come concorrente a un programma Rai: qualche anno fa, infatti, è stata tra gli ospiti di Stasera tutto è possibile, lo show di Stefano De Martino, in occasione della puntata di Halloween. Con il suo costume da diavolessa, l'ex volto di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Damante si è attirata l'ironia dell'imitatore di Mara Venier, Vincenzo De Lucia, che ha fatto riferimento ai tradimenti di Damante nei suoi confronti, raccontati da Giulia De Lellis nel suo libro "Le corna stanno bene su tutto - ma io stavo meglio senza".

Perciò, il nome di Giulia De Lellis non potrebbe essere così insolito per un programma Rai. Tuttavia al momento ciò che sappiamo è solo un'indiscrezione, lanciata da Amedeo Venza dalla sua pagina Instagram, sul probabile provino che l'influencer ha sostenuto per la trasmissione di Carlo Conti.

Sui social, infatti, l'esperto del gossip ha rivelato che sia Giulia De Lellis, sia Helena Prestes - concorrente della scorsa edizione de L'Isola dei Famosi - avrebbero preso parte ai casting come possibili concorrenti di Tale e Quale Show. Nella sua segnalazione, Venza non manca di lanciare una piccola frecciatina alle due aspiranti concorrenti, ironizzando sulle loro capacità canore: "Curioso di vedere chi ci sarà tra tutte queste stelle della musica".

Tale e Quale Show, ecco tutti i possibili concorrenti!

Oltre a Giulia De Lellis, di recente è stato svelato che anche altri vip hanno sostenuto il provino per entrare nel cast di Tale e Quale Show: molti di essei sono ex concorrenti del GF. Già l'anno scorso abbiamo avuto Alex Belli, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Pamela Prati e Ginevra Lamborghini. Mentre quest'anno si vocifera che anche Sophie Codegoni e Micol Incorvaia abbiano deciso di provare a entrare nel cast di talenti dello show di Carlo Conti.

Ma, a sorprendere, in realtà, è stata la segnalazione che un noto vippone dell'ultima edizione del GF abbia deciso di fare un'audizione per il programma: stiamo parlando di Massimiliano Varrese. L'ex ballerino e attore, di recente, ha pubblicato il suo primo singolo Fai Clap Clap e, stando alle sue parole sui social, sembra che stia avendo molto successo.

Perciò, chissà che Varrese non abbia deciso di mettere alla prova le sue abilità canore anche a Tale e Quale Show. A rivelare la notizia è stata Deianira Marzano, sui suoi social, tuttavia, anche in questo caso ci vorrà del tempo per avere la conferma definitiva o la smentita del rumor.