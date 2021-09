Tale e Quale Show, Carlo Conti su Giulia Salemi: "Prima o poi toccherà anche a lei"

Gossip TV

Giulia Salemi nel cast di Tale e Quale Show? Arriva l'invito da parte di Carlo Conti.

Carlo Conti sta per tornare in onda con una nuova imperdibile stagione di Tale e Quale Show. Intervistato dal settimanale Chi, il conduttore ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a chiamare nel cast alcuni ex volti del Grande Fratello Vip rivolgendo un invito anche a Giulia Salemi.

La proposta inaspettata di Carlo Conti

Il cast di Tale e Quale Show è stato ufficializzato da ormai qualche giorno. La scelta di Conti di chiamare alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip non è però passata inosservata e ha suscitato diverse polemiche. "Non ho mai guardato le etichette. Certo, se penso a Maria De Filippi, a Gerry Scotti o ad Alfonso Signorini penso a Canale 5. Ma alcuni dei selezionati sono professionisti che sono stati reilluminati dal GF Vip e che a Tale e Quale Show avranno l’occasione di mettere in evidenza altre doti" ha dichiarato il conduttore a Chi.

Scendendo nel dettaglio, Conti ha spiegato: "Stefania aveva fatto il provino in passato e non c’era mai stata l’occasione; Pierpaolo ha dimostrato di essere in gamba, è un personaggio emergente, e poi aveva iniziato proprio con me a I Migliori Anni, faceva parte del chorus del programma".

Prima Francesco Monte e ora Pierpaolo Pretelli, entrambi legati in qualche modo a Giulia Salemi. Di fronte a questa osservazione, il conduttore di Tale e Quale Show ha così replicato: "Prima o poi allora toccherà anche a lei, speriamo che sappia cantare perché sarebbe per me molto meglio di loro due!". La bella influencer prenderà in considerazione l'invito di Conti?

