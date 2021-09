Tale e Quale Show: Carlo Conti rompe il silenzio sul nuovo format Star in the Star

Gossip TV

Carlo Conti sul nuovo show condotto da Ilary Blasi: "Sono certo che sarà un’ottima trasmissione".

Continua la polemica sul caso Star in the Star, il nuovo format di Canale 5 accusato di essere troppo simile a Tale e Quale Show e a Il cantante mascherato. A dire la sua sulla vicenda ci ha pensato Carlo Conti che, intervistato dal settimanale Di Più, si è schierato a favore della messa in onda dello show condotto da Ilary Blasi.

Star in the Star troppo simile a Tale e Quale Show? Parla Carlo Conti

Il caso Star in the Star è finito in Vigilanza Rai. L’onorevole Michele Anzaldi ha infatti portato la questione a dibattito per le presunte troppe somiglianze del nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Tale e Quale Show di Conti e il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

A dire la sua sulla vicenda è arrivato Carlo Conti: "Può capitare che ci siano programmi che, sulla carta, hanno meccanismi e sfumature simili. Poi bisogna vederli realizzati". Il conduttore di Tale e Quale Show ha poi continuato affermando: "Sono certo che quello di Ilary Blasi sarà un’ottima trasmissione. In televisione c’è spazio per tutti ed è giusto che vadano in onda tante cose diverse, perché il pubblico a casa abbia più scelta possibile".

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Conti ha parlato della nuova edizione di Tale e Quale Show che partirà il prossimo 17 settembre: "L'edizione di quest'anno sarà ancora di più all'insegna della leggerezza e del divertimento assoluto. Anche all'interno del repertorio faremo cose che non abbiamo mai fatto finora".

