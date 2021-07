Tale e Quale Show, Alba Parietti nel cast della nuova edizione

Gossip TV

Alba Parietti conferma la sua partecipazione a Tale e Quale Show.

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Tale e Quale Show. Tra i concorrenti anche la showgirl Alba Parietti che, intervistata dal settimanale Chi, ha confermato la sua partecipazione al talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Alba Parietti nel cast di Tale e Quale Show, la conferma ufficiale

Alba Parietti sarà nel cast di Tale e Quale Show, il noto talent show che prenderà il via il prossimo settembre, in prima serata su Rai 1. La conferma è arrivata direttamente dall'opinionista e nota conduttrice che, al settimanale diretto da Alfonso Signorini ha dichiarato: "Farò Tale e quale show proprio perché non sono mai rimasta tale e quale a me stessa".

La Parietti, mamma dell'ex gieffino Francesco Oppini, ha poi continuato affermando: "È difficile imitarmi perché sono un camaleonte, prendo la forma e il colore di quello che ho intorno. [...] E vorrei imitare anche qualche uomo, mi sento molto fluida".

Leggi anche Tale e Quale Show: Confermati i primi concorrenti ufficiali

Il nome di Alba tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show si aggiunge a quelli già confermati nelle scorse settimane. Tra questi spiccano quello di Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, reduci dal Grande Fratello Vip, di Ciro Priello dei The Jackal e l’ex Velina Federica Nargi, la cantante Deborah Johnson (figlia di Wess, il cantante scomparso nel 2009).

Scopri le ultime news su Tale e Quale Show.