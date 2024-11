Striscia La Notizia, prosegue l'inchiesta nei confronti di Federico Fashion Style sui prezzi non dichiarati

Gossip TV

Questa sera a Striscia la notizia (in onda su Canale 5 alle 20:35) proseguirà l’inchiesta condotta da Rajae su Federico Fashion Style, il celebre parrucchiere e influencer seguito da moltissimi fan ma recentemente al centro di polemiche.

Striscia la Notiza: Federico Fashion Style al centro delle polemiche

Diverse clienti si sono rivolte al noto programma satirico per segnalare presunti comportamenti scorretti legati ai servizi offerti nei suoi saloni. Secondo le loro testimonianze, Federico proporrebbe trattamenti aggiuntivi senza comunicare anticipatamente il costo, presentando poi ai clienti conti decisamente esorbitanti una volta concluso il lavoro. A dare man forte a queste accuse si aggiunge la voce di Elena Morali, showgirl che ha deciso di condividere pubblicamente la sua disavventura con il parrucchiere dei VIP:

"Ero andata per una semplice piega, ma mi sono ritrovata con delle extension – che tra l’altro erano di qualità davvero pessima – e con un conto da 1500 euro, solo perché me l’ha dimezzato della metà. Il tutto senza alcun preventivo", ha raccontato amareggiata ai microfoni di Rajae. La sua esperienza si aggiunge a quelle di altre clienti, che lamentano lo stesso tipo di approccio ambiguo e poco trasparente.

Federico Fashion Style, interrogato dall’inviata di Striscia, continua a giustificarsi e a evitare spiegazioni dirette riguardo alle accuse, difendendo il proprio operato. Tuttavia, le telecamere del programma hanno documentato un episodio che smentisce le sue parole. Pochi giorni fa, una cliente è stata ripresa mentre il parrucchiere le proponeva trattamenti aggiuntivi, senza specificare il costo di questi servizi extra. A rendere la situazione ancora più ambigua, la totale assenza del listino prezzi nel salone, nonostante Federico abbia assicurato di averlo esposto accanto alla cassa dopo aver ricevuto una multa dal Codacons. L’inchiesta di Rajae punta a fare chiarezza su queste pratiche che hanno indignato numerosi clienti, alcuni dei quali non riescono a credere all’importo esagerato delle fatture ricevute per trattamenti che non avevano richiesto né autorizzato. Il servizio completo, che promette rivelazioni e aggiornamenti importanti su questo caso, andrà in onda questa sera a Striscia la notizia su Canale 5, a partire dalle 20:35.