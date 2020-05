Striscia la Notizia e il fuori onda di Marco Carta contro Barbara d'Urso: "Deficiente, ora mi dà il doppio", Video

Gossip TV

Striscia la Notizia e il fuori onda di Marco Carta contro Barbara d'Urso: "Deficiente, ora mi dà il doppio"

Il tg satirico di Antonio Ricci Striscia La Notizia, nella puntata di ieri, ha mostrato un fuori onda destinato a far discutere. Nella puntata di Live - Non è la d'Urso, andata in onda domenica 3 maggio scorso, Barbara D'Urso aveva annunciato un collegamento con il cantante sardo Marco Carta. Durante la diretta però., la conduttrice ha spiegato però che non sarebbe stato possibile l'intervento dell'ex viciniore di Amici perché, quest'ultimo, aveva perso l'aereo per Milano.

Nulla di tutto questo. Nel fuori onda mandato da Striscia, la d'Urso parla con uno degli autori e spiega di non aver più tempo per il collegamento.

"Ivan non facciamo in tempo a far tutto. Marco Carta non c’è tempo… lo dico io! Capito? Dico che doveva venire qua ma non è riuscito ad arrivare con l’aereo" ha detto Barbara d’Urso nel servizio di Striscia, che ha poi mostrato la reazione furiosa di Carta: "Sì vabbè, mi dà il doppio… La serata l’ho passata qui… deficiente. Io sono seduto qui dalle dieci. Me lo potevate dire anche un’ora fa. A me questo atteggiamento non mi piace. È brutto. Non lo so se vengo domenica prossima. Mi ha chiamato l’autrice e mi dice che ora diranno che ho perso l’aereo. Io non ho perso il volo adesso, dì che non c’è stato spazio piuttosto, prenditi le responsabilità. Io vado a fumare una sigaretta”, ha fatto sapere il 34enne sardo visibilmente alterato.

Nel video di Striscia sono stati puntati i riflettori su la differenza tra tra quello che va in onda e quello che succede a telecamere spente. La conduttrice e il cantante sono amici da anni e probabilmente cercheranno di chiarire la questione del prossimo appuntamento con talk show domenicale della d'Urso.