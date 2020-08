Gossip TV

Stefano De Martino sotto attacco: l'ex collega Valerio Pino lo accusa di lavorare solo grazie alla sua relazione con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino continua ad essere al centro del gossip, dopo la rottura con Belen Rodriguez. L’ex ballerino di Amici è stato attaccato molto duramente dal collega Valerio Pino, che ha commentato la notorietà raggiunta da Stefano grazie alla relazione con la bellissima showgirl argentina.

Stefano De Martino sotto accusa: raccomandato da Belen?

Stefano De Martino è l’uomo del momento. Dopo l’annuncio della crisi e della separazione da Belen Rodriguez, non c’è stata pace per il presentatore di Made in Sud, che è finita al centro di diverse indiscrezioni. Stefano ha smentito ogni flirt che gli è stato attribuito e si è dedicato ai nuovi progetti lavorativi e al benessere del figlio Santiago.

Del resto, la Rodriguez ormai è presa da Antonio Spinalbanese, l’affascinante hair stylist milanese conosciuto poco prima della partenza per Ibiza, e gli unici momenti che dedica al suo ex sono quelli in cui è costretto a vederlo per il bene del figlio. Mentre sembra improbabile sperare in un ritorno di fiamma, Stefano è finito nel mirino di Valerio Pino, ex collega ballerino di Amici. Intervistato da ‘Nuovo Tv’, Valerio non ha risparmiato aspre critiche al De Martino che ora ha dato una svolta alla sua carriera, vestendo i panni di presentatore:

De Martino in Rai? Lavora solo perché ha fatto un figlio con Belen Rodriguez. Certa gente non conosce il sacrificio, ha solo avuto storie con persone famose. Se Stefano non avesse fatto un figlio con Belen e se non avesse un agente potente farebbe il conduttore?

Stefano sembra non essere intenzionato a replicare alle provocazioni, mentre cerca di ricomporre la sua vita.