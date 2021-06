Stefano De Martino in barca con Paola Di Benedetto: è finita con Federico Rossi?

Gossip TV

Mentre esplode il gossip sulla presunta crisi tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, lei trascorre il tempo in barca con Stefano De Martino.

Che succede tra Stefano De Martino e Paola Di Benedetto? Da diverse settimane si parla di una crisi sempre più profonda tra la vincitrice del Grande Fratello Vip e il fidanzato Federico Rossi, sebbene nessuno dei due abbia confermato il gossip. Ora, la bella Paola è stata pizzicata in barca insieme a Stefano De Martino e alla sorella Adelaide e c’è chi parla di un colpo di fulmine tra l’ex di Belen Rodriguez e la Di Benedetto.

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto insieme

Da diverse settimane i fan di Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono allarmati e cercando indizi sulla coppia. I due, infatti, sono sempre più distanti tanto che la vincitrice del Grande Fratello Vip non ha neppure speso qualche parola per il nuovo singolo estivo del fidanzato, forse segnale che le cose ormai non vanno. Paola e Federico hanno superato diverse crisi, tornano insieme più forti di prima ma ora tutto potrebbe cambiare. A minacciare la coppia, poi, ci sono gli scatti di Chi che mostra la bella influencer in barca in compagnia di Stefano De Martino.

L’ex di Belen Rodriguez ha trascorso il ponte del 2 giugno in totale relax sull’imbarcazione che ha chiamato Santiago, in onore dell’adorato figlio. Con lui la sorella Adelaide, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, insieme ad alcune amiche tra cui spicca il volto della Di Benedetto. “Chi sono, poi, le altre ragazze? Tutte amiche della sorella Adelaide e tra loro un nome famoso c’è: la showgirl Paola Di Benedetto. Cappellino nero e bikini bianco, mostra un fisico dalla sensualità mediterranea. Manca all’appello il suo fidanzato, Federico Rossi, ovvero il cantante Fede, con il quale fa coppia da oltre tre anni, tra alti e bassi. Lui ha appena lanciato il primo tormentone da solista, Pesche, dopo lo scioglimento del duo Benji e Fede, e una settimana prima di queste foto era in vacanza con gli amici in Calabria: per la gioia delle fan che lo hanno visto su Instagram senza Paola", questo lo scoop che accompagna le foto.

"Adesso la Di Benedetto è in vacanza da sola sulla barca di De Martino. Sui social, tra Paola e Fede già da un po’ latitano selfie di coppia. Cosa succederà quando i due si ritroveranno a Milano nella casa nella quale convivono insieme con i loro due gatti? Ovviamente, la speranza è di rivederli insieme, in qualche selfie. Succederà? L’estate è appena iniziata”, ha fatto sapere la rivista di Alfonso Signorini. Potrebbe nascere qualcosa tra Stefano e Paola?