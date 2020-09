Stefano De Martino ha ritrovato l'amore? Il ballerino paparazzato con una nuova fiamma, le Foto

Gossip TV

Stefano pizzicato in barca insieme alla sua nuova presunta fiamma.

Stefano De Martino ha ritrovato l'amore dopo Belen Rodriguez? A lanciare la bomba è il settimanale Gente che ha paparazzato l'ex ballerino professsionista di Amici in atteggiamenti più che confidenziali con una ragazza di nome Fortuna.

Stefano De Martino paparazzato in barca insieme a Fortuna

Stefano è stato pizzicato in barca insieme alla sua nuova presunta fiamma. Stando a quanto riportato dal settimanale, si tratta di una bellissima ragazza campana di nome Fortuna: "Con lei finalmente il conduttore ballerino è tornato a sorridere. L’avevamo lasciato in barca nelle acque di Ponza dove si trovava per una breve vacanza con il figlio Santiago. Era solitario e pensoso. Poi l’abbiamo seguito a Ibiza, dov’era andato a riconsegnare il bambino a Belen. Lei l’ha tenuto a debita distanza malgrado disponesse di una grande villa, affittata insieme ad alcuni amici. Nelle settimane scorse avevamo intravisto nello sguardo di De Martino una grande nostalgia per la moglie, che gli ha detto addio dopo l’ennesimo presunto tradimento. Ora a fine estate, dopo mesi di brevi pause e tanto lavoro, il conduttore di Made in Sud ricarica le batterie in barca, al largo della penisola sorrentina, in attesa di riprendere gli impegni milanesi, televisivi e familiari. Una crociera che fa pensare a una piacevole svolta per Stefano, anche se nulla è stato ancora confermato. La burrascosa separazione da Belén sembra ormai alle spalle, almeno a giudicare dalle nostre fotografie esclusive. Con la sua nuova fiamma e alcuni amici, De Martino ha prima preso parte a una festa in una località della penisola sorrentina, poi è rientrato in barca con Fortuna. La coppia avrebbe passato la notte cullata dalle onde. Il mattino successivo, da perfetto padrone di casa, Stefano le ha offerto il caffè e brioche. Più tardi sono scesi per pranzare in un suggestivo ristorante di Nerano, che ha i tavoli davanti al mare: il Conca del Sogno, che ha già frequentato più volte con Belen e le loro rispettive famiglie. Stefano è poi tornato a bordo con la sua giovane amica per fare il bagno e prendere il sole, facendo sfoggio dei famosi pettorali che gli sono valsi il titolo di ragazzo dell’estate".

E ancora: "Impossibile non notare l’intesa tra i due, tra scherzi, tuffi e confidenze in relax. Solo un flirt o una storia destinata a durare? Chi conosce bene Stefano non può fare a meno di pensare che questo in realtà sia un messaggio trasversale destinato alla moglie Belen, che non sembra essergli ancora uscita dal cuore. […] Dal canto suo Belen, a Capri per l’ultimo sole d’estate a pochi chilometri dalla barca di De Martino, non raccoglie le provocazioni sottili nei messaggi cifrati di Stefano".

Leggi anche Stefano De Martino lascia la casa di Belen Rodriguez

Per quanto riguarda la bella Rodriguez, invece, pare si stia dedicando a un nuovo amore e non sembra avere nessuna intenzione di perdonare e tornare insieme a De Martino!