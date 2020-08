Stefano De Martino e Daniele Scardina insieme in vacanza, pensando a Belen Rodriguez e Diletta Leotta?

Gossip TV

Stefano De Martino e Daniele Scardina si ritrovano ad Ibiza da single. C'è ancora speranza con Belen Rodriguez e Diletta Leotta?

Stefano De Martino e Daniele Scardina sono tornati single. Belen Rodriguez e Diletta Leotta sono lontane e i due neo scapoli si sono incontrati a Ibiza e hanno immortalato l’evento in una foto che ha fatto il giro di Instagram.

Stefano De Martino e Daniele Scardina: un'estate da single, insieme

L’estate italiana porta con sé gossip bollenti e inaspettati colpi di scena. A inaugurare la stagione più calda dell’anno ci hanno pensato Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due hanno deciso di lasciarsi improvvisamente dopo il lockdown, dando adito ad una marea di indiscrezioni. Flirt, paparazzate, tradimenti e intrighi hanno accompagnato la rottura tra Belen e Stefano.

La showgirl argentina è stata pizzicata in compagnia dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi, la il loro flirt è durato pochissimo. La Rodriguez si gode le vacanze con il Clan e il figlio Santiago, mentre Stefano De Martino sembra voglia riconquistare l’argentina. Smentito il gossip sul tradimento con Alessia Marcuzzi, il presentatore di Made in Sud ha accolto al suo tavolo Daniele Scardina, l’altro grande protagonista delle pagine rosa delle ultime settimane.

Reduce dalla rottura con Diletta Leotta, Scardina ha dichiarato di non averla mia tradita come invece riportato dai rumors. Il pugile non molla e sembra essere intenzionato a riconquistare il cuore della bellissima giornalista di DAZN. La foto di Stefano e Daniele ha fatto il giro del web, alimentando ulteriori pettegolezzi. Chissà che i due non riescano a riappacificarsi con le donne della loro vita, prima di quanto ci si aspetterebbe.