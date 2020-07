Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, le Foto inedite e la rivelazione su Belen Rodriguez

Gossip TV

Il settimanale Chi pubblica gli scatti inediti di Stefano con Alessia e svela un interessante retroscena su Belen.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a stare al centro dell'attenzione per la loro rottura. A tornare sul triangolo amoroso formato dalla showgirl argentina, il suo ormai ex marito e la conduttrice Alessia Marcuzzi è stato il settimanale Chi, che ha mostrato delle foto inedite del backstage de L’Isola dei Famosi.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi insieme, le foto inedite del backstage de L'Isola dei Famosi

"Pare che fosse stata proprio Belen Rodriguez a insistere affinché Stefano, all’inizio restio nel dover affrontare una lunga lontananza dal figlio Santiago, accettasse questa avventura" si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini che torna a parlare della fine della storia d'amore tra Stefano e Belen rivelando alcuni retroscena inediti sul rapporto nato tra lui e Alessia durante il reality L'Isola dei famosi "Lunedì 18 dicembre 2017, la Marcuzzi dal proprio account Instagram postava una foto con un primo piano del suo inviato per dare il benvenuto al suo acquisto. Fatto curioso dato che la news era già stata pubblicata sul sito ufficiale della trasmissione. Perché rilanciarla di nuovo? Poco dopo arriva la chiamata di chi per lo scatto di copertina con conduttrice e inviato. Niente naufraghi. E qui si cela un retroscena curioso. Se all’inizio l’atmosfera era 'freddina' sul set, dopo poco tutto cambia ed ecco le immagini del backstage, mai viste, che raccontano un’altra storia. Alessia sussurra dietro le quinte che 'Stefano è davvero un bonazzo' e insieme con lo staff del giornale si decide per una cover dove De Martino mostri la sua fisicità, senza sottintesi: a petto nudo punto. L’ex della Rodriguez all’inizio è bastian contrario, ma basta poco e si lascia andare e quel set si trasforma quasi in un parco giochi 'hot' mai mostrato fino a oggi. Stefano e Alessia, sotto gli occhi di tutti, scherzano, ridono, lei fa le linguacce a lui e lui risponde allargando il suo sorriso da playboy. Ed è innegabile il feeling che si crea tra i due quando i loro sguardi si incrociano, quando Alessia si aggrappa a cavalcioni a De Martino (eppure all’epoca la coppia non aveva una gran confidenza), quando si illuminano i loro sguardi, quando lui guarda lei e lei guarda lui giocando con le dita come per richiamare attenzioni e attenzione…[...] Le fotografie a volte raccontano più di ogni parola scritta. Da quel momento ufficialmente Stefano e Alessia si separano. Lui vola in Honduras, ma attenzione. Altro colpo di scena: prima di partire, su idea della Marcuzzi, la coppia realizza un promo stravagante, alternativo, diverso, inusuale per lanciare un reality. Insieme fanno le prove sui social sfidandosi e stuzzicandosi mentre si preparano a ballare un passo a due sulle note del film La la Land. Ed è ancora una volta complicità! Lunedì 22 gennaio 2018 inizia il programma e per 85 giorni conduttrice e inviato comunicano a distanza. Durante le prove in studio senza pubblico, quando Alessia si collega, Stefano sicuramente per via del caldo, puntualmente si fa trovare a petto nudo con microfono al collo e lavagnetta in mano".

La complicità tra De Martino e la Marcuzzi è davvero forte e ancora più evidente al ritorno del ballerino professionista di Amici in Italia: "Il suo ingresso in studio si trasforma in un vortice di emozioni. Poi il silenzio. Anzi il freddo. Tra i due pubblicamente cala il gelo. Stefano non partecipa alla seconda edizione del reality, ma passa a Made in Sud su Rai 2 e al debutto sfida proprio Alessia nella stessa serata. Tra l’altro De Martino, nella sua prima intervista post L’Isola Dei Famosi, non è tenero nei confronti del reality che lo ha sdoganato come inviato in prima serata. Alessia non la prende bene. E arriviamo ai giorni nostri. Lunedì 18 maggio 2020 De Martino pubblica sul suo profilo una serie di scatti in cui indossa diversi fiori nel taschino della sua giacca. Uno non può passare inosservato. E’ di colore viola, accompagnato da una didascalia enigmatica: 'Ciao'. Dedicata a chi? Lo stesso fiore pochi giorni dopo appare sulla bacheca Instagram della Marcuzzi. La didascalia: 'Per te'. Coincidenze? La settimana successiva Belen Rodriguez annuncia a Chi la rottura con De Martino e parallelamente i rumor danno Alessia sempre più lontana dal marito Paolo Calabresi Marconi. Gli amici della coppia rivelano che i due attraversano un momento di forte crisi e, quanto pare, non dormirebbero più sotto lo stesso tetto. Il tutto avviene post pandemia. Lunedì 25 maggio è il sito di Roberto D’Agostino a lanciare la bomba. La notizia, anzi lo scoop, eclatante: unisce la separazione o la crisi della coppia Marcuzzi-Calabresi a quella di De Martino e la Rodriguez. Nei giorni successivi rincara la dose di notizie dicendo che proprio Belen avrebbe lasciato De Martino dopo aver scoperto la tresca di lui attraverso l’ICloud del suo iPad o del suo cellulare. Il resto è una pioggia di smentite".

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, la reazione di Belen Rodriguez

Ed è proprio qui che il settimanale Chi vuole puntare l'attenzione, ovvero sul comportamento assunto dalla Rodriguez dopo l'annuncio della fine del suo matrimonio con De Martino: "Su Instagram la Rodriguez ha fatto un lungo post-sfogo-video senza trucco, con l’aria sofferente, con il dolore delle parole che colpiscono al cuore: 'Se parlo io? Un giorno tirerò fuori gli attributi e dirò la verità!'. Dunque che cosa potrebbe succedere? Chi erano riferite quelle parole? I rumors più recenti sussurrano che la fonte che avrebbe rivelato questo presunto tradimento possa essere proprio la stessa Belen. Il motivo? Una vendetta esplosa in ritardo, col tempo, covata, dolorosa. Belen, che pochi giorni fa, sui suoi social, ha pubblicato lo stesso fiore mostrato da Stefano prima e della Marcuzzi dopo. Sfida? Ironia? O ancora coincidenze?".

Leggi anche Adriana Volpe rompe il silenzio su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

A rincarare la dose su tutta questa intricata vicenda che vede protagonisti Belen, Stefano e Alessia è il settimanale Nuovo: "Lui (De Martino) si domanda se non sia stata proprio l’ex moglie Belen Rodriguez, o magari qualcuno del suo entourage, ad aver messo in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi. Questo non lo fa stare sereno. L’idea che ci sia lo zampino di Belen dietro questo gossip lo fa rabbrividire. Lui si è sempre fidato davvero di sua moglie. Perché lasciarsi è umano, ma vendicarsi è diabolico".