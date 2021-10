Star in the Star: le anticipazioni della quarta puntata, questa sera su Canale 5

Gossip TV

Quarto appuntamento con lo show canoro condotto da Ilary Blasi.

Oggi, giovedì 7 ottobre in prima serata su Canale 5 quarto appuntamento con Star in the Star, il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi.

Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Adriano Pappalardo e Daniela Martani, che hanno indossato rispettivamente i panni di Zucchero e Madonna, prosegue il percorso dei sei concorrenti per aggiudicarsi la vittoria finale. Gli artisti ancora in gara interpretano: Claudio Baglioni, Lady Gaga, Loredana Bertè, Micheal Jackson, Mina e Pino Daniele. A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci.

I tre giudici valuteranno le performance per decidere quale concorrente salvare e quale eliminare al termine della puntata. Infine, due leggende dovranno abbandonare il gioco e svelare al pubblico la propria identità.

Giovedì 14 ottobre ci aspetta la finalissima di Star in the Star.

L'appuntamento con la semifinale di Star in the Star è per questa sera alle 21.20 su Canale 5.