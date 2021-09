Star in the Star: flop di ascolti, "Tentativo fallito"

Gossip TV

Debutto amaro per la prima puntata del game show di Ilary Blasi.

Flop di ascolti e tante critiche per il nuovo show musicale condotto da Ilary Blasi. Il primo appuntamento, andato in onda ieri, giovedì 16 settembre 2021, ha registrato uno share dell'11% e 1.947.000 telespettatori. Un risultato decisamente al di sotto delle aspettative di un programma il cui debutto è stato una doccia gelata per Mediaset. Non sono mancate nemmeno le polemiche relative al format, troppo simile a Tale e Quale Show e per le esibizioni in playback che hanno suscitato molte perplessità.

Tra i detrattori del programma, Antonio Mezzancella, il coach della nuova edizione di Tale e Quale Show il cui debutto è previsto proprio questa sera. "Tentativo fallito", ha scritto Mezzancella su Instagram e ancora: "Sempre meglio 1000 a 1 Tale e Quale Show…". E non è finita qui perché ci sono state altre critiche rispetto alla performance degli artisti. A tal proposito, Valerio Scanu ha scritto: "Voci delle star registrate. Bisogna muovere la bocca quando si fa il playback. Cioè, boh". Il cantante sardo ha peraltro partecipato sia A Tale e Quale Show sia a Il Cantante Mascherato.

Sul programma di Ilary Blasi andato in onda un giorno prima della prima edizione dell'undicesima edizione dello show di Carlo Conti, il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta ha dichiarato: “Sono pacifico nella vita e nel lavoro ma confesso che mi ha infastidito la partenza coeva di ‘Star in The Star’ con ‘Tale e quale show’. Appena letta la notizia sui giornali ho approfondito la questione. Ho cercato di capire di cosa si trattava. Mi sento di dire che ormai nella produzione di format ci sono tantissime assonanze. Sicuramente ha delle stretta affinità con Il Cantante Mascherato perché utilizza la maschera. Però penso anche nella mia lunga storia autoriale che i programmi si possono valutare soltanto quando li vediamo. Un programma è fatto anche da una dinamica che avviene in studio. Penso che ci siano analogie e differenze. Invoco sempre una correttezza di tutti noi e mi auguro che anzi sia un traino per Tale e Quale".