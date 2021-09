Star in the Star: ecco le prime 10 maschere del nuovo programma condotto da Ilary Blasi

Gossip TV

Le anticipazioni della prima stagione di Star in the Star.

Fervono i preparativi per la prima edizione di Star in the Star, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi che, nonostante le numerose polemiche, andrà in onda a partire dal prossimo giovedì 16 settembre 2021 in prima serata su Canale 5. Intanto, nelle ultime ore, sono state svelate le 10 maschere che animeranno lo show.

Svelate le 10 maschere di Star in the Star

Cresce l'attesa per Star in the Star. Il meccanismo del gioco prevede che 10 concorrenti indossino 10 maschere per imitare le performance delle leggende della musica. A rivelare le 10 maschere della prima stagione del programma condotto da Ilary Blasi, Tv Sorrisi e Canzoni e BlogTvItaliana:Claudio Baglioni, Elton John, Zucchero, Pino Daniele, Michael Jackson, Lady Gaga, Madonna, Mina, Loredana Bertè e Patty Pravo.

La giuria dovrà valutare le esibizioni sul palco e intuire chi si nasconde dietro la maschera. Proprio per questo motivo il cast di Star in the Star non è ancora stato svelato.

Per chi non lo sapesse, il nuovo format di Canale 5 è finito in commissione di vigilanza Rai. Il motivo? Star in the Star è stato accusato di essere troppo simile a due programmi di grande successo, Il cantante mascherato di Milly Carlucci e a Tale e quale show di Carlo Conti. Non solo. Pare che, sotto accusa, sia stato anche il promo del programma.