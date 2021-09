Star in the Star, ascolti seconda puntata: Ilary Blasi rischia di chiudere in anticipo, l'indiscrezione

Gossip TV

Il secondo appuntamento dello show canoro di Canale 5 si ferma all'11.5% di share.

Ieri, giovedì 23 settembre 2021, è andato in onda il secondo appuntamento con Star is The Star, lo show musicale condotto da Ilary Blasi e prodotto dalla Banijay Italia.

Nella puntata di ieri, sono state svelate due maschere al termine delle due manche nelle quale si sono esibite le star nelle vesti di cantanti famosi: Patty Pravo intrepretata da Gloria Guidi e Paul McCartney interpretato da Ron Moss. Sono nove i concorrenti ancora in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero.

Dopo le polemiche in seguito alle esibizioni in playback e alle maschere adottate per sembrare più verosimile la star interpretata, Ilary Blasi, all'inizio dello show, ha voluto puntualizzare quanto segue: "A proposito di maschere, vista la difficoltà della scorsa puntata, abbiamo cercato di modificarle per agevolare le nostre star nel canto", ha dichiarato la conduttrice romana. Purtroppo le novità non hanno premiato nemmeno il secondo appuntamento e il programma si è fermato all'11.5% di share registrando 1.816.000 telespettatori. Anche nella puntata d’esordio del 14 settembre, lo show di Canale Cinque si era inchiodato a uno share pari all’11%.

Per quanto riguarda il proseguimento di Star in the Star, Alberto Dandolo su Oggi , informa che potrebbe essere in serio rischio: “L’esordio in prima serata su Canale 5 non ha riscosso il successo sperato, deludendo importanti e numerosi investitori pubblicitari. Star in the star rischia la chiusura anticipata? Pare non piaccia per niente neppure a Pier Silvio Berlusconi…"

A tal proposito, pare che l'amministratore delegato Mediaset abbia tuonato contro la società di produzione Banijay con una lettera nella quale si parla addirittura di truffa.