Sonia Bruganell, dopo la separazione con Bonolis, parla del suo nuovo fidanzato Angelo Madonia: "Faccio solo morti e feriti"

Sonia Bruganelli, è stata ospite nel talk show di Rai1, Domenica In. Nel salotto di Mara Venier ha parlato del suo nuovo amore, il ballerino Angelo Madonia con cui sta partecipando alla diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle. L'ex moglie di Paolo Bonolis è in gara come concorrente in coppia però con Carlo Aloia, mentre Madonia gareggia con Federica Pellegrini.

Sonia Bruganelli: "In passato ho aggredito per cercare di dimostrare di meritare il ruolo che avevo"

A Domenica In, la Bruganelli ha condiviso aspetti molto intimi della sua vita, toccando argomenti delicati come la morte improvvisa del padre e il suo percorso personale, sia professionale che emotivo. Parlando della perdita del padre, ha raccontato un momento doloroso e inaspettato:

"La mia vita è cambiata da quando è morto mio padre. È successo tutto in soli cinque minuti. Aveva 70 anni, non fumava, non beveva. Quella sera si è sentito male, ha chiesto a mia madre una camomilla, ma quando lei è tornata, lui non c’era più".

Questo episodio ha segnato profondamente la vita di Sonia, rendendo evidente quanto la fragilità della vita possa sconvolgere l’esistenza. La riflessione su questo evento ha fatto emergere un nuovo lato di Bruganelli, più consapevole e vulnerabile. L'ex moglie di Paolo Bonolis ha anche parlato del suo passato, rivelando come il suo comportamento deciso e a volte aggressivo fosse una maschera per dimostrare di essere all’altezza del mondo che la circondava.

"In passato ho aggredito per cercare di dimostrare di meritare il ruolo che avevo. Ero sposata con un uomo importante e lavoravo in un ambiente molto ambito. Per anni sono stata considerata una donna arrogante, che decideva per Paolo Bonolis. Ma non era vero. Paolo è un uomo indipendente, con una testa enorme. Decideva tutto da solo, andavamo solo d'accordo"

Sonia ha spiegato che questo atteggiamento di durezza non era altro che un modo per proteggersi e trovare il proprio posto in un contesto in cui spesso veniva usata come tramite per arrivare a Bonolis. Tuttavia, oggi, con una maggiore consapevolezza di sé, ammette di aver abbandonato quella corazza.

Un altro capitolo della sua vita che ha voluto raccontare è stato l'incontro con Milly Carlucci e la proposta di partecipare a Ballando con le Stelle. Sonia ha ricordato che, inizialmente, le era stato chiesto di partecipare come concorrente ballerina, proposta che ha rifiutato.

"Le dissi che l’unica cosa che avrei potuto fare, nella mia comfort zone, era la giurata, ma la giuria non è stata cambiata. Milly mi ha poi richiesto di partecipare l’anno successivo, ma alla fine mi sono resa conto che non sarei stata adatta neanche a fare la giurata"

Il rapporto con Angelo Madonia e il futuro incerto

Uno dei temi più personali toccati durante l'intervista è stato il suo rapporto con Angelo Madonia, il ballerino con cui da tempo ha una storia d'amore e la sua visione delle relazioni. Bruganelli ha ammesso di essere in un momento di profonda riflessione e anche confessato di aver messo fine al suo matrimonio con Paolo Bonolis, "senza che ci fossero problemi gravi":

"Se ho un moroso? Ancora non so cosa voglio dalla mia vita. Devo capire prima di tutto cosa desidero io, altrimenti rischio di fare solo danni. Al momento, il mio obiettivo principale è essere un punto di riferimento stabile per i miei figli. Ho messo fine al matrimonio senza che ci fossero problemi gravi. Non è stato facile, e ora devo fare i conti con me stessa".