Solange è morto: il popolare sensitivo è stato trovato senza vita in casa

Scomparso Paolo Bicinelli in arte Solange, trovato senza vita nel suo appartamento a Collesalvetti.

Si è spento Paolo Bicinelli, volto conosciuto come Solange, uno dei sensitivi più famosi del piccolo schermo. Classe 1952, ad aprile avrebbe compiuto 69 anni. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento a Collesalvetti. Gli amici non riuscivano a mettersi in contatto con lui e, arrivati davanti all'appartamento, hanno sentito il telefono squillare. Sono quindi entrati i vigili del fuoco trovando Solange senza vita accasciato sul divano di casa sua. Come riporta Il Messaggero, Paolo Bucinelli è morto per cause naturali. Da tempo stava lottando con alcuni problemi di salute.

Solange è diventato famoso in Italia negli anni ottanta e novanta, partecipando a diversi programmi televisivi e diversi reality show tra cui La Fattoria. Non sono mancanti anche ruoli al cinema, tra cui quello nella pellicola italiana Matrimonio alle Bahamas diretto da Claudio Risi. Tra il 1996 e il 2013 ha pubblicato sei libri, editi e pubblicati da vari editori.

Solange si è sposato nel 2001 con Veronica, di origine siciliana. Successivamente, nel 2014 ha fatto coming out ed affermato di avere una relazione sentimentale con un architetto romano.