Silvia Toffanin confessa: ''Faccio televisione grazie a Berlusconi, Barbara D’Urso…''

Gossip TV

Silvia Toffanin parla della nuova edizione di Verissimo e fa delle confessioni su Piersilvio Berlusconi e Barbara D’Urso.

Mancano pochi giorni al debutto della nuova edizione di Verissimo, che quest’anno ha conquistato un doppio appuntamento settimanale, andando in onda il sabato e la domenica su Canale5. Silvia Toffanin ha parlato del programma, dichiarandosi contraria al paragone con Barbara D’Urso, e ammettendo di dovere molto al compagno Piersilvio Berlusconi.

Silvia Toffanin pronta per Verissimo

La nuova edizione di Verissimo si prepara a debuttare su Canale5 domenica 19 settembre 2021. Al timone del talk show è stata confermata Silvia Toffanin, volto amato dai telespettatori di Mediaset, che ha preparato diverse sorprese emozionanti e divertenti per il pubblico come l'intervista a Serkan Bolat di Love is in the Air, dopo aver esultato per la decisione del Biscione, che ha promosso il suo programma ad un doppio appuntamento settimanale. La Toffanin, infatti, prende il posto di Barbara D’Urso e del suo Domenica Live, e inevitabilmente si sono creati diversi confronti tra le due.

“Quando ho ereditato Verissimo era stato condotto da Cristina Parodi, Paola Perego e anche da Brindisi e Corbi. Anche lì c’è stato il paragone, a me però non piacciono perché mettono le persone in competizione. Noi facciamo il nostro mestiere, Mediaset mi ha chiesto questo nuovo impegno e ognuno ha un suo stile, un suo modo di fare tv. Barbara è una superprofessionista, fa questo lavoro anche da più anni di me, non c’è competizione”, ha rivelato la Toffanin a Il Fatto Quotidiano.

La presentatrice è tornata a parlare della scelta di presenziare durante la puntata, a poche ore dalla scomparsa dell’amata madre Gemma Parison, venuta a mancare nell’ottobre del 2020. "L’ho fatto per lei che non si perdeva una puntata ed era orgogliosa di me. L’ho fatto per lei ma la forza me l’ha data lui, è una cosa bellissima e per questo lo ringrazio”, ha confessato la Toffanin, che poi ha dichiarato di dovere tutto al suo compagno Piersilvio Berlusconi, con il quale ancora non si parla di nozze: “Questo amore mediaticamente mi ha assolutamente più aiutata, ci mancherebbe altro e probabilmente, al 99,9%, se non avessi incontrato Pier Silvio non sarei qui a fare televisione”. Cosa ne pensate delle parole della presentatrice di Verissimo?

Scopri le ultime news su Verissimo.