Sharon Stone sulla morte del piccolo River e sull'importanza della donazione degli organi

Sharon Stone ricorda ancora suo nipote River, morto di recente ma in grado di rinascere grazie alla donazione degli organi, che ha salvato l'esistenza di tre persone.

I fan di Sharon Stone ma anche lo stesso mondo dello spettacolo hanno seguito con apprensione e poi dolore il destino di suo nipote River Stone, morto ad appena un anno per una rara malattia. L'attrice di 63 anni aveva dovuto lasciare precipitosamente Venezia poco prima che il piccolo, figlio di suo fratello, si spegnesse il 30 agosto. La star è ricomparsa in pubblico per la prima del film The Eyes of Tammy Faye con Jessica Chastain, e People ha colto alcune sue dichiarazioni. Non c'è solo il dolore, ma anche un relativo sollievo legato a un'importante notizia. Ecco le parole precise rilasciate da Sharon Stone:

Il fatto che mio nipote sia stato in grado di salvare tre vite, quelle di due bambini e una di un quarantacinquenne, è stato per la nostra famiglia come un rifugio. Posso solo dire che non sai mai quando una tragedia si abbatterà sulla tua vita o nella tua famiglia, ma quest'opportunità di donare gli organi ha salvato la nostra famiglia. Molti hanno idee diverse sulla questione, ma alla fine ci ha restituito un po' di pace.

Sharon Stone nella sua vita ha avuto due aborti e, per una rara malformazione congenita che divide con sua sorella, ha finito per adottare i suoi figli. L'attrice è quindi molto sensibile ai temi legati alla famiglia e alla maternità. Non è mai mancato in questi giorni difficili il contatto con i suoi fan, come dimostra questo struggente post su Instagram.