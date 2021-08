Sharon Stone abbandona Venezia per un grave problema familiare

Gossip TV

La star doveva partecipare alla couture di Dolce & Gabbana a Venezia, ma è dovuta tornare precipitosamente a Los Angeles per una triste ragione...

Sharon Stone ha dovuto lasciare precipitosamente Venezia in queste ore, per far ritorno a Los Angeles: la ragione purtroppo non sta in capricci da diva, ma in una realtà familiare davvero drammatica. Pare si siano inesorabilmente aggravate le condizioni del suo nipotino River, figlio di suo fratello Patrick. River Stone, che ha appena un anno, soffre infatti di una grave disfunzione multiorgano, teoricamente reversibile ma difficilmente gestibile se sono troppi gli organi malfunzionanti, di solito a causa di shock o infezioni.

La Stone si trovava già a Venezia quando il bambino è stato intubato, e aveva già condiviso un post su Instagram che invitava i follower e gli amici a pregare per il piccolo River, ma sembra purtroppo che quel filo di speranza si stia assottigliando, se giudichiamo dal frettoloso ritorno a casa della star, sicuramente per stare vicina alla sua famiglia e a suo fratello minore. Oltre al naturale legame familiare, la genitorialità è una questione molto sentita dalla diva: Sharon Stone ha infatti tre figli adottivi, avendo sofferto di endometriosi e altri problemi che non le hanno consentito di aver figli naturali. L'appello via Instagram aveva ricevuto i like non solo della gente comune, ma anche di colleghe come Gal Gadot e Kate Hudson.

Commentata dalla voce di Jennifer Hudson, la couture di Dolce & Gabbana ha visto la partecipazione di vip come Helen Mirren e Jennifer Lopez, davanti a uno spettacolo che ha tenuto impegnati artigiani e comparse, con modelle arrivate in Gondola (tra loro anche le figlie di Monica Bellucci, Puff Daddy e Heidi Klum).