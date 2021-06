Selvaggia Roma e la Foto con un attore de La Casa di Carta: cosa succede?

Gossip TV

Selvaggia Roma condivide uno scatto con Darko Peric, Helsinki de La Casa di Carta.

Poche ore fa, Selvaggia Roma ha condiviso uno scatto che ha mandato in estati i suoi fan. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è mostrata in compagnia di Darko Perić, noto al pubblico per aver interpretato Helsinki nell’acclamata serie tv targata Netflix, La Casa di Carta. Ecco cosa ci facevano insieme l’attore e la spumeggiante influencer romana.

Selvaggia Roma insieme a Helsinki de La Casa di Carta

La permanenza nella casa del Grande Fratello Vip non è stata di certo una passeggiata per Selvaggia Roma. La bella influencer romana, infatti, ha affrontato a testa alta una pioggia di accuse, dopo aver rivelato di aver avuto un love affaire con Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli. Grazie alla visibilità raggiunta su Canale5, tuttavia, la Roma ha potuto far decollare la sua carriera, dedicandosi a ciò che l’ha sempre appassionata: la recitazione.

Il regista teatrale Luciano Bottaro, infatti, ha visto in Selvaggia un talento ancora da modellare e ora è il suo maestro. La carriera dell’ex fidanzata di Lenticchio ha preso il via al punto che, poche ore fa, la Roma ha condivido uno scatto con un noto attore de La Casa di Carta. Stiamo parlando di Darko Perić che, nella serie tv targata Netflix che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo, interpreta Helsinki.

E l’altro giorno con noi il my friend Darko. #Helsinki pic.twitter.com/KPLwZRzDLf — Selvaggia Roma (@roma_selvaggia) June 23, 2021

Non è chiaro se i due stiano lavorando ad un progetto cinematografico comune o se, più semplicemente, si sono trovati per caso a pranzare insieme gustando un appetitoso piatto di pasta. Sembrerebbe trattarsi della prima ipotesi dato che Darko sarà protagonista di una produzione italiana con attori nostrani. Il mistero, almeno per il momento, non è stato svelato.