Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Wanda Nara: ''Dopo due settimane di sceneggiata…''

Selvaggia Lucarelli commenta caustica la pace tra Wanda Nara e Mauro Icardi.

Nelle ultime settimane la crisi matrimoniale di Wanda Nara e Mauro Icardi ha tenuto banco tra gli appassionati di gossip. La procuratrice argentina, dopo aver annunciato di essere stata tradita, era pronta a firmare il divorzio dal noto calciatore. Poi il gesto della pace e il ritorno di fiamma lampo. Un modus operandi che non è affatto piaciuto a Selvaggia Lucarelli, la quale si è scagliata contro Wanda con un durissimo post su Instagram.

Selvaggia Lucarelli punge Wanda Nara e Mauro Icardi

Tutto è iniziato con un messaggio social, in cui Wanda Nara ha annunciato al mondo di essere stata tradita dal marito, nonché famoso calciatore, Mauro Icardi. Da qui una sequela di botta e risposta che hanno tenuto gli appassionati di gossip e scandali incollati allo schermo. Mentre Icardi ha tentato il tutto per tutto per riavvicinarsi alla moglie, chiedendo pubblicamente il suo perdono, Wanda ha continuato a mostrarsi senza fede nuziale, pronta a dare battaglia davanti agli avvocati divorzisti. Poco fa, la procuratrice argentina ha annunciato di essere tornata con Mauro, grazie ad una lettera romantica e sentita che il calciatore le ha invitato a poche ore dalla firma ufficiale del divorzio.

La confessione di Wanda ha provocato reazioni diverse nei fan, che si sono divisi tra coloro felici per il lieto fine, e chi ha ipotizzato che la coppia abbia inscenato una farsa per notorietà. Tra coloro che hanno criticato apertamente Wanda e Mauro c’è Selvaggia Lucarelli che, dopo aver letto lo sfogo social dell’influencer, ha commentato caustica: “Perfetto. Dopo due settimane di sceneggiata a cui non ha creduto nessuno con epiteti rivolti solo all’amante di lui e non a lui, Wanda Nara scrive l’ultima pagina del manuale “Messaggi diseducativi for dummies” annunciando la pace così: “non ho niente se non sono con lui”. E certo. Siamo niente, fuori dalla coppia. Adesso attendo, che so, l’elogio della violenza domestica e poi “sì Mauro è un po’ vivace, ma pure voi, con quelle gonne corte…”. Cosa ne pensate?