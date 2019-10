Selvaggia Lucarelli durissima contro Barbara D'Urso e l'intervento di Rocco Siffredi: "Uno spettacolo osceno"

Gossip TV

La giornalista attacca duramente la conduttrice: "Mi domando come sia possibile che si permetta tutto questo"

Dopo Morgan, Pamela Prati, Massimo Giletti, Alessandro Greco e Benji, arrivano critiche durissime contro Barbara D'Urso anche da parte di Selvaggia Lucarelli che, come è noto, non nutre una grande simpatia verso la conduttrice partenpoea. L'episodio nel mirino, è un aneddoto raccontato da Rocco Siffredi nel corso dell'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso. Il pornoattore, incalzato da Alda D’Eusanio, sì è lasciato andare ad una confessione di dubbio gusto, rivelando che durante il funerale della madre si è fatto praticare sesso orale da un'amica. Il racconto ha suscitato immediato clamore sia da parte del pubblico che sia da parte della D'Urso che si è mostrata attonita e incredula. Un episodio che Selvaggia Lucarelli ha duramente criticato.

Rocco Siffredi a Live Non è la D'Urso, video:

"Ieri – ha esordito la giornalista sui suoi principali profili social – Siffredi dalla d’Urso ha raccontato il seguente episodio, che sarebbe accaduto al funerale della madre. Ora, a parte lo squallore, nessuno gli ha fatto notare che boutade o no, me…rlo in b…a a una che non te lo ha chiesto non è un aneddoto spiritoso. Il venerdì precedente – così ha continuato Selvaggia riferendosi a Roger Garth – questo tizio del video qui sotto, sempre dalla d’Urso, ha detto a un’ospite che parlava di spray abbronzante: ‘Preferisco essere sbattuto (pallido) in questo modo che come te in un altro!’. E nessuno l’ha cacciato fuori. Anzi. Un po’ dopo gli è stato chiesto cosa intendesse e lui mentendo ha farfugliato qualcosa senza alcun senso”. Questi due episodi hanno permesso a Selvaggia di arrivare al dunque e di lanciare accuse davvero pesanti, soprattutto se pensate alle tante volte in cui Barbara ha parlato di lotta alla violenza sulle donne e non solo." Mi raccomando, poi la signora continui a parlare di femminismo. Uno spettacolo osceno. Io davvero mi domando come sia possibile che si permetta tutto questo, e sia anzi accompagnato da risate e comunicati trionfanti." Selvaggia ha poi accompagnato queste parole condividendo il video in cui Roger Garth offende l'ospite a 'Pomeriggio Cinque'.